ÂæÉ÷19¹æ¤¬ÌÔÎõ¤Ê¶¯¤µ¤Ë¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó²¤«¤éÀ¾¤Ø¡¡18¹æ¤ÏÆüËÜ¤Ø¤Î²ÄÇ½ÀÄã¤¯¤Ê¤ë¡Êµ¤¾ÝÄ£22Æü¸áÁ°9»þ50Ê¬È¯É½ÂæÉ÷¾ðÊó¡Ë
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï22Æü¸áÁ°9»þ50Ê¬¡¢ÂæÉ÷¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂæÉ÷19¹æ¤ÏÆ±9»þ¸½ºß¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤Ç¶¯¤µÌÔÎõ¤Ê¶¯¤µ¤ËÈ¯Ã£¤·¡¢À¾¤Ø20¤ÎÂ®¤µ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¿´°ÌÃÖ¤ÏËÌ°Þ19ÅÙ25Ê¬¡¢Åì·Ð123ÅÙ00Ê¬¡£Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï905hPa¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®55m/s¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®80m/s¡¢25m/s°Ê¾å¤ÎË½É÷°èÁ´°è220km¡¢15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°èÅìÂ¦500km¡¢À¾Â¦390km¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂæÉ÷19¹æ¤ÏÆ±9»þ¸½ºß¡¢ÌÔÎõ¤Ê¶¯¤µ¤«¤éÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÂæÉ÷¤Ë¿ê¤¨¤¿¡£19¹æ¤ÏÆîÄ»Åç¶á³¤¤Ë¤¢¤ê¡¢ËÌ¤Ë15km/h¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¿´µ¤°µ935hPa¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÃæ´üÍ½Êó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î³¤³°Í½ÁÛ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢À¾¿Ê¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë¶á¤Å¤¯Í½Â¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏËÌÅì¤Ø¿Ê¹Ô¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Åìµþ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ºßÂð°åÎÅ,
Ï·¸å,
¿À»ö,
¹©¾ì,
ÂçÁ¥,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ä¹Ìî