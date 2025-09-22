ÌëÃæ¤ËJRÊÆÂô±ØÅìÂ¦¡¢Ãæ¿´³¹¤Ç¥¯¥ÞÌÜ·â¡¡»Ô¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ê»³·Á¡¦ÊÆÂô»Ô¡Ë
¸©Æâ¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆÂô»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¤¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¹ÔÊý¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ô¤Ê¤É¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆÂô»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°0»þ¤´¤í¡¢JRÊÆÂô±Ø¤ÎÅìÂ¦¤Ç¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆÂô±Ø¤«¤é500¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÊÆÂô»Ô²¼²ÖÂô¤Î½»ÂðÃÏ¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Î·ÙÈ÷°÷¤«¤é¡Ö¤¤ç¤¦¸áÁ°0»þ¤´¤í¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸½¾ì¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¥¯¥Þ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤±¤µ7»þ¤´¤í»Ô¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹¤ª¤è¤½1¥áー¥È¥ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¿ÍÅªÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æ±¤¸¸ÄÂÎ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹ÔÊý¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÆÂô»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¶á¤¯¤òÄÌ¤ëºÝ¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë»Ô¤ä·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£