３戦連続で出番なしの遠藤航にさらなる苦境か…大型補強のリバプールが三笘同僚MFの獲得を検討と英報道「日本人選手はレギュラーとしてプレーするは難しい」
今夏に空前の大型補強をしたプレミアリーグ王者のリバプールは、まだ陣容に満足していないようだ。
英国メディア『TBR Football』は９月20日、同メディアのグレアム・ベイリー記者の情報を元に、「リバプールが2026年にマンチェスター・ユナイテッドの移籍ターゲットであるカルロス・バレバと契約する可能性があると把握している」と報じた。
三笘薫が所属するブライトンで活躍するカメルーン代表MFのバレバは、今夏にユナイテッドが獲得を画策していたが、移籍金が高額なために成立しなかった。記事によれば、リバプールやマンチェスター・シティもこの21歳獲得に関心を持っているという。
この報道を受けて、『FOOTBALL TALK』は、次のような見解を示している。
「レッズは現在、ライアン・フラーフェンベルフ、アレクシス・マカリステル、カーティス・ジョーンズ、遠藤航、ドミニク・ソボスライを中盤のオプションとして擁している。しかし、日本人選手はアルネ・スロット監督の下でレギュラーとしてプレーするのが難しく、ハンガリー人選手（ソボスライ）は本職の守備的MFではない」
「フラーフェンベルフとマカリステルはレッズのMF陣の一番手候補であり、昨シーズンは膨大な量の仕事をこなさなければならなかった。そのため、今シーズンも彼らがコンディションを維持できるかどうかはまだ分からない」
フィジカル、運動量、テクニックを兼備したバレバは加入すれば、遠藤にとっては強力なライバルとなる。逃げ切りの展開でも声が掛からず、ここ３試合連続で出番がない日本代表キャプテンにとっては無視できない動きだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「誰にも止められない」「凄まじい」衝撃のブンデス初ゴール＆初アシスト！大暴れの24歳日本代表をドイツ大手紙が“最高評価”で絶賛！「20メートルの距離から…」
