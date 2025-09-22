「往年のナイスボディ健在」「マジか！」56歳・かとうれいこ、ベッドで脚線美にファンもん絶
「クラリオンガール」出身のタレント・かとうれいこ（56）が22日、自身のインスタグラムを更新。ベッドの上で太ももを大胆に見せる姿に、ファンからは「20代みたい」「マジか！」など驚きと称賛の声が寄せられている。
【写真】「20代みたい！」ベッドで美太ももあらわなかとうれいこ
写真集『AROUND』は10月3日に発売で、長いブランクを経ての復帰作として注目を集めている。かとうは投稿で「発売まであともう少し」と告知し、続けて「直接お渡しさせてください」と10月5日に予定されている発売記念イベントの詳細についても触れた。
公開された写真では、ベッドで脚線美を強調したポーズを披露。往年の“クラリオンガール”として人気を博した当時を思い起こさせる姿に、コメント欄には「お年を召されても、往年のナイスボディーは健在ですね〜」「れいこさんの美の秘密が知りたい」といった反応が並んだ。
かとうは、1969年2月19日生まれ、埼玉県出身。身長164センチ。1988年にグラビアデビューし、第16代クラリオンガールやアサヒビールイメージガールに選出。ポスターは通常の5万枚以上も増刷するという人気っぷりでグラビア界を代表する存在になった。2001年の結婚を機に芸能活動をセーブするが、12年に11年ぶりに復帰。以降、テレビや雑誌など幅広く出演し、タレント・俳優として活動中。
