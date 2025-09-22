ÇòÀÐËã°á¡¢¡ÈºÇ¹â¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÊýË¡¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö´À¤«¤¯¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¥Õ¥ê¥¹¥¯ ¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¹¡×¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤¬22Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÇòÀÐËã°á¡Ê33¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÇòÀÐËã°á¤Î¡ÈºÇ¹â¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÊýË¡¡É
¡¡¤¤ì¤¤¤ÊÂ©¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÇòÀÐ¤¬¡ÈÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÇòÀÐ¡Ö¥¸¥à¤Ï¤º¤Ã¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤¿»þ¤«¤é¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¤Ä¤Î»Å»ö¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤¦°ì²óºÆ³«¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È±¿Æ°¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·ò¹¯°Ý»ý¤Î¤¿¤á¡¢±¿Æ°¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÇòÀÐ¡£°ìÊý¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤âÂçÀÚ¤À¤¬¡¢ÇòÀÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÈºÇ¹â¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÊýË¡¡É¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÇòÀÐ¡ÖºÇ¶á¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢ÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ë»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆþÍáºÞ¤È¤«¥Ð¥¹¥½¥ë¥È¤Ï¡¢Äº¤Êª¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÇÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ïÎàËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ÆÆþ¤ì¤Æ¡¢´À¤«¤¯¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë