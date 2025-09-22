¡ÈÀ¤³¦°ì¿É¤¤¡É¤È¤µ¤ì¤ë¥È¥¦¥¬¥é¥·¡Ø¥Ï¥Ð¥Í¥í¡Ù¤Î¼ý³Ï¤¬ºÇÀ¹´ü ¿·¤¿¤ÊÆÃ»ºÉÊ²½¤òÌÜ»Ø¤·ºÏÇÝ »°½Å¸©·§Ìî»Ô
¡¡»°½Å¸©·§Ìî»Ô¤Ç¡¢À¤³¦°ì¿É¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥È¥¦¥¬¥é¥·¡Ö¥Ï¥Ð¥Í¥í¡×¤Î¼ý³Ï¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥Ð¥Í¥í¤ÏÃæÆîÊÆ¸¶»º¤Î¥È¥¦¥¬¥é¥·¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢·§Ìî»Ô¿·¼¯Ä®¤Ç¤Ï¡¢²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤ÆÃ»ºÉÊ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤¿°ìÊý¤ÇÅ¬ÅÙ¤Ë±«¤â¹ß¤ê¡¢¿É¤ß¤¬¶¯¤¯¿§ÉÕ¤¤ÎÎÉ¤¤¥Ï¥Ð¥Í¥í¤¬°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀ²È¤Î¿Í¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë½Ï¤·¤¿¼Â¤òÃúÇ«¤Ë¼ý³Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ý³Ïºî¶È¤Ï11·îËö¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡£