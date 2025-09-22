¾®·ª½Ü¤Î·»¡¦¾®·ªÎ»¡¢Éã¿Æ¤È¥´¥ë¥ÕËþµÊ¡¡¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¾Ð´é¤¬¥¹¥Æ¥¡×¡ÖÎ»¤µ¤ó¤ÎÎ©¤Á»Ñ¤¬½Ü¤¯¤ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¾®·ª½Ü¡Ê42¡Ë¤Î·»¤Ç¡¢ÉñÂæ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±é½Ð¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ë¾®·ªÎ»¡Ê49¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Éã¿Æ¤é¤È¥´¥ë¥Õ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢³Ú¤·¤²¤Ê¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö49ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ï¡¢¿ÆÉã¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÅÄ»³¤µ¤ó¤È¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÅÄ»³»á¤â´Þ¤á¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥´¥ë¥Õ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼!!¡×¤ÈËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö³§ÍÍ¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¤ªÍ¶¤¤¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Äï¤Î½Ü¤Ï¡È¥´¥ë¥Õ¹¥¤¡É¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç¥´¥ë¥Õ¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ì¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÎÉ¤¤ª´é¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¼ ¤ªÉãÍÍ³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÎ»¤µ¤ó¤ÎÎ©¤Á»Ñ¤¬½Ü¤¯¤ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í ¿Æ»Ò¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
