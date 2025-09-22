ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人（３０）、原嘉孝（２９）、橋本将生（２５）、猪俣周杜（２４）、篠塚大輝（２３）が２２日、都内でヘアケアブランド「８ ＴＨＥ ＴＨＡＬＡＳＳＯ（エイトザタラソ）」の新ＣＭ発表会に登場した。

５人は昨年４月に始まった新メンバーオーディション「ｔｉｍｅｌｅｓｚ ｐｒｏｊｅｃｔ」を経て、２月１５日に加入。初めて５人そろってのＣＭ起用に、撮影時と同じ清潔感溢れる白の衣装で登壇した。寺西は「５人で初めてのお仕事ということで、緊張するかなと思ったが、現場の雰囲気も和やかで。ナチュラルな僕らが会話している感じで撮影できた」と振り返った。

会見では、ＣＭ以外で５人で新たにやってみたいことについてトーク。原は「シェアハウス」を挙げ「１カ月くらいやってみたらどうなるか、やってみたい。誰と誰がケンカして…みたいな」と楽しそうに語ったが、寺西は複雑な表情。理由を問われると「あんまりちゃんとしてる人少ないじゃん。ちょっと不安だな…」と苦笑いした。

ｔｉｍｅｌｅｓｚ加入後、さまざまな仕事をこなして多忙なだけに、猪俣が「５人だけでご飯にいったことないから、行ってみたい」と提案すると、他の４人も大賛成。猪俣は「マジで行こう！」と呼びかけていた。