お笑い芸人のキンタロー。（43）が22日に都内で行われた映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」（10月3日公開）の公開前イベントに出席。家族が追い詰められたエピソードを明かした。

作品にちなみ「追い詰められたエピソード」を聞かれると、キンタロー。は「家族全員が追い詰められた日があって…」と語り始めた。

ネタ作りに社交ダンスの稽古、育児に家事と大忙しのときに「子供が風邪をひいて寝込んじゃって見なきゃいけないってなった」という。その時、夫を頼りにしたのだが「新橋の路地辺りで、うちの夫がうんちをもよおしまして…。その事件が起きたんですよ。夫が顔面蒼白で、やばいやばいやばいって言って、アスファルトを乗り越えようとしたら転んで…」と当時の状況を説明。「（うんちが）ブリブリってなって、骨折したんですよ！うんこのせいで骨折した」という。

夫も骨折してしまう災難の連続。「夫も動けなくなって。なにも手伝ってもくれないし、子供が遊ぶからわーわーすると自分が足怪我してるから怖いからなーって大きい声出すから、めちゃくちゃ自分が追い詰められた。あれは本当に辛かったですね」と回顧し、「本当に辛かったあの日。本当にストレスでした」と目を細めた。

この日は女優の前田敦子も登壇した。

何者かに一人娘をさらわれた元革命家の男性が戦いに身を投じる姿を描く同作。レオナルド・ディカプリオが主演、名監督・ポール・トーマス・アンダーソンが手掛けた究極の作品。10月3日より全国公開される。