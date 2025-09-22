中沢元紀、“幼少期の自分”と並んでピース「wちひろだああ」「2人並んだ姿ずっと見たかった」「まさかのツーショット」
連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）で北村匠海（27）演じる嵩の弟・柳井千尋を演じた俳優の中沢元紀（25）が21日、自身のインスタグラムを更新。幼少期の千尋を演じた子役・平山正剛（6）との2ショットを公開した。
【写真】「wちひろだああ」「まさかのツーショット」“幼少期の千尋”平山正剛と並んでピースの2ショットを披露した中沢元紀
中沢は「明日から、朝ドラあんぱん最終週です！ぜひ最後まで見届けてください」とのコメントとともに、2人が並んでピースをするほほ笑ましい2ショット写真をアップした。
この投稿にファンからは「2人並んだ姿ずっと見たかったので嬉しい！ダブル千尋くん可愛すぎです！ありがとう」「千尋君とかわいい千尋ちゃんのまさかのツーショットを見れるなんて 感無量です（涙）」「wちひろだああ」「元紀くん、お兄さんな雰囲気でカッコ良いです〜〜」「千尋くんは最も心に残る役柄でした。ありがとうございました」「わぁぁー2人とも可っ愛いーー」などのコメントが寄せられている。
