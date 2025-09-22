¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÂçÎØ¤¬Ì¥ÎÏ¡¡½©ÅÄ¹ñºÝ¥À¥ê¥¢±à¤ÎÌó7,000³ô¤¬¸«º¢·Þ¤¨¤ë¡¡½©ÅÄ»Ô
¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÂçÎØ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥À¥ê¥¢¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÄ¶õ¤Î¸µ¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥À¥ê¥¢±à¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë½©ÅÄ¹ñºÝ¥À¥ê¥¢±à¡£
Ìó2¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ÎÉßÃÏ¤Ë1,000ÉÊ¼ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥À¥ê¥¢¤¬Ìó7,000³ô¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢22Æü¤ÏÀÄ¶õ¤Î¸µ¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÂçÎØ¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢Àè·î°Ê¹ß±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Í¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ÇÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤¢¤¶¤ä¤«¤Ëºé¤¤Û¤³¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ì¿Í¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÂ©»Ò¤¬¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
½©ÅÄ¹ñºÝ¥À¥ê¥¢±à¡¦¾¾Þ¼µ®¹°¤µ¤ó
¡Ö½ë¤µ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¿§¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¤ì¤¤¤Ê¿§¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Èº£Ç¯¿·¼ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¿·¼ï¤¤¤¤¤ª²Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
½©ÅÄ¹ñºÝ¥À¥ê¥¢±à¤Ç¤Ï11·î3Æü¤ÎÊÄ±à¤Þ¤Ç¿§ºÌË¤«¤Ê¥À¥ê¥¢¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£