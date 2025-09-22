U-20ワールドカップの日本代表背番号が決定!! 10番はアジア杯に続いて川崎F大関友翔
日本サッカー協会(JFA)は22日、U-20ワールドカップに臨むU-20日本代表の背番号を発表した。
10番はU20アジアカップに続いてMF大関友翔(川崎F)に決定。FW高岡伶颯(バランシエンヌ)は19番を背負う。グループAの日本は日本時間9月28日午前5時にエジプト、10月1日午前8時に開催国チリ、同4日午前8時にニュージーランドと対戦する。
▽GK
1 中村圭佑(東京V)
12 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)
21 荒木琉偉(G大阪)
▽DF
15 塩川桜道(流通経済大)
5 市原吏音(大宮)
2 梅木怜(FC今治)
4 喜多壱也(ソシエダ)
3 小杉啓太(ユールゴーデン)
16 森壮一朗(名古屋)
▽MF
10 大関友翔(川崎F)
20 平賀大空(京都)
6 小倉幸成(法政大)
14 齋藤俊輔(水戸)
18 石渡ネルソン(いわき)
17 中川育(流通経済大)
13 石井久継(湘南)
11 横山夢樹(今治)
8 布施克真(筑波大)
7 佐藤龍之介(岡山)
▽FW
9 神田奏真(川崎F)
19 高岡伶颯(バランシエンヌ)
