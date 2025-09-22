日本サッカー協会(JFA)は22日、U-20ワールドカップに臨むU-20日本代表の背番号を発表した。

10番はU20アジアカップに続いてMF大関友翔(川崎F)に決定。FW高岡伶颯(バランシエンヌ)は19番を背負う。グループAの日本は日本時間9月28日午前5時にエジプト、10月1日午前8時に開催国チリ、同4日午前8時にニュージーランドと対戦する。

▽GK

1 中村圭佑(東京V)

12 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)

21 荒木琉偉(G大阪)

▽DF

15 塩川桜道(流通経済大)

5 市原吏音(大宮)

2 梅木怜(FC今治)

4 喜多壱也(ソシエダ)

3 小杉啓太(ユールゴーデン)

16 森壮一朗(名古屋)

▽MF

10 大関友翔(川崎F)

20 平賀大空(京都)

6 小倉幸成(法政大)

14 齋藤俊輔(水戸)

18 石渡ネルソン(いわき)

17 中川育(流通経済大)

13 石井久継(湘南)

11 横山夢樹(今治)

8 布施克真(筑波大)

7 佐藤龍之介(岡山)

▽FW

9 神田奏真(川崎F)

19 高岡伶颯(バランシエンヌ)