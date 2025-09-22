午前：債券サマリー 先物は続落、長期金利は１．６５０％に上昇し１７年ぶり高水準 午前：債券サマリー 先物は続落、長期金利は１．６５０％に上昇し１７年ぶり高水準

２２日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落した。日銀の利上げ観測が台頭するなか、債券売りが継続した。



日銀が前週末１９日までに開いた金融政策決定会合では、政策金利の据え置きが決まったが、この方針に対し２人の委員が反対した。その後の植田和男総裁の記者会見では、データを重視する姿勢が示されたものの、週明けの円債市場において日銀が早期に利上げに踏み切るとの見方が継続し、相場の重荷となった。



前週末のニューヨーク市場では米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が続くなかにあって、長期債に対しては持ち高調整目的の売りが優勢となり、米長期金利は上昇（債券価格は下落）した。米債券安も円債への売りを促した。



先物１２月限は前営業日比１２銭安の１３５円９８銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１５ポイント高い１．６５０％に上昇し、２００８年７月以来、約１７年ぶりの高水準をつけた。



