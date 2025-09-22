＜動意株・２２日＞（前引け）＝霞ヶ関C、オムロン、ミタチ産業 ＜動意株・２２日＞（前引け）＝霞ヶ関C、オムロン、ミタチ産業

霞ヶ関キャピタル<3498.T>＝上値指向に３日続伸。前週末１９日の取引終了後、日本の不動産デベロッパーとして初めてドバイでの開発型ビジネスに本格参入すると発表しており、これを好感した買いが入っている。ドバイにおける不動産開発事業に関しては、共同パートナーとの間でドバイの主要エリアにおける分譲マンション、分譲戸建て、賃貸住宅、オフィスビルなど多様なアセットタイプを対象とするプロジェクトを推進する。第１号案件は大東建託<1878.T>を共同パートナーとして合弁会社（霞ヶ関Ｃ５．０％、大東建９５．０％）を設立。霞ヶ関Ｃは子会社が保有するドバイの開発プロジェクト「Ｅｍｅｒａｌｄ Ｈｉｌｌｓ」の開発用地を合弁会社へ売却決済するとともに、同件に関わるプロジェクトマネジメント業務を１００％子会社が受託する。



オムロン<6645.T>＝大幅反発。前週末１９日取引終了後、デバイス＆モジュールソリューションズビジネス（電子部品事業）の分社化に関する検討を開始すると発表した。事業の自律性を高めることで市場環境の変化に迅速に対応し、意思決定のスピードを向上させて競争力を強化する狙いがあるもよう。来年４月１日をメドに分社化を目指す。今後の収益性向上を期待した買いが入っている。



ミタチ産業<3321.T>＝急伸。年初来高値を更新した。同社は前週末１９日の取引終了後、２６年５月期の連結業績予想の上方修正を発表。今期の売上高予想を従来の見通しから５０億円増額して１０５０億円（前期比７．０％増）、最終利益予想を２億５０００万円増額して１７億５０００万円（同３．２％増）に見直した。最終利益は減益予想から一転、増益の見通しとなり、好感されたようだ。自動車分野での販売や、民生分野でのＥＭＳの受注が堅調に推移しており、遊休資産の売却益の影響を含めて業績予想に織り込んだ。



出所：MINKABU PRESS