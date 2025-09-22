Snow Manの公式Instagramのストーリーズにて、渡辺翔太と目黒蓮の『旅するSnow Man / 完全版- Traveling with Snow Man -』（以下、『旅スノ』）のオフショットが公開された。

関連：【画像】和服姿で京都旅を満喫する渡辺翔太＆目黒蓮（全5枚）／【動画】渡辺翔太＆目黒蓮のコメント

9月21日よりディズニープラスで独占配信された『旅スノ』第5話は、渡辺と目黒、そして“10番目のメンバー”AI風ロボット・タビィが夏の京都を満喫。「保津川下り」で急流のスリルを体験した後は、着物に着替えて夏の京名物・鱧（はも）料理を堪能。鱧の骨切りで職人技を目の当たりにした目黒は、自身の“仕事への向き合い方の変化”を明かした。

■シックな着物を纏った渡辺翔太＆目黒蓮が世界遺産・清水寺でピース！

今回公開されたのは、世界遺産・清水寺で撮影された1枚。夕焼けに染まる空を背景に、渡辺と目黒が和服姿で並んで立っている。右手には有名な「清水の舞台」、奥には京都タワーをはじめとする市街の景色。ふたりは腰に手を当て笑顔でピースをしており、旅のひとときを楽しんでいる様子が伝わってくる。

ファンからは「和装似合いすぎ」「めめなべ最高」「シンクロピースかわいい」「聖地巡礼したい」「夕陽が綺麗」「尊い」「しょっぴータビィの斜め掛けかわいすぎる」といった声が寄せられている。

Snow Manのストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/snowman.official.9/

■渡辺翔太＆目黒蓮が楽しそうに笑い合う姿や縁側でくつろぐ姿も

なお、ディズニープラスの公式SNSでは、神社の楼門を背景に和服姿の渡辺と目黒が笑顔で会話しながら歩いているショット、Huluの公式SNSでは、和服姿の渡辺と目黒が和の趣がある建物の縁側に座った、くつろいだ雰囲気のショットが公開。

さらに日本テレビの公式SNSでは上記に加え、「保津川下り」を楽しむ姿や和服姿の渡辺と目黒が遠くを見つめているショットが公開されている。

■渡辺翔太＆目黒蓮のコメント動画

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/