13Åï¤ò¾Æ¤¤¤¿µû¾Â»Ô¤Î¾¦Å¹³¹²ÐºÒ¤«¤é2Ç¯¡Ö¥Ø¥½»Ô¡×³«ºÅ

¼Ì¿¿³ÈÂç

13Åï¤ò¾Æ¤¤¤¿µû¾Â»Ô¤Î¾¦Å¹³¹²ÐºÒ¤«¤é2Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤Éü³è¤òÌÜ»Ø¤¹º×¤ê¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

µû¾Â»Ô¤ÎÆîËÜÄ®¾¦Å¹³¹¤Ï¡¢2023Ç¯9·î¤Î²ÐºÒ¤Ç5¤Ä¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò´Þ¤à13Åï¤ò¾Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

²ÐºÒ¤«¤é2Ç¯－
21Æü¡¢¾¦Å¹³¹¤Ç¤ÏÉü¶½¤ÈºÆ½ÐÈ¯¤òÌÜ»Ø¤¹º×¤ê¡Ø¥Ø¥½»Ô¡Ù¤¬2024Ç¯¤Ë°ú¤­Â³¤­³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥È¤Ë¤ÏÈïºÒ¤·¤¿Å¹ÊÞ¤âÏªÅ¹¤ò½Ð¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤é¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¢£ÆîËÜÄ®¾¦Å¹³¹¶¨Æ±ÁÈ¹ç °ðÄÅ¸üÍý»öÄ¹
¡Ö²Ð»ö¤Î¤¢¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È(¥Ø¥½»Ô)Éü³è¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤¿Í¤ÎÎ®¤ì¤¬Íè¤¿¡¢¤³¤ì¤òÎÏ¤Ë¤·¤ÆÉü³è¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£¡×

ÃÏ¸µ¾¦¹©²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºÆ·ú¤ò´õË¾¤¹¤ëÈïºÒ¼Ô¤Î¹©»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Û¤«¡¢²ÐºÒ¸å¤Ë¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Å¹¤â¤¢¤ê¾¯¤·¤º¤Ä³èµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£