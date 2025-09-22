Snow Man深澤辰哉＆渡辺翔太“餃子に岩塩”を初体験！さらに出来立て焼売にうっとり

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの深澤辰哉、渡辺翔太が出演する「大阪王将」の新CM『バラードと思いきや』篇『なんでこんなに』篇が、9月25日から放映開始される。

■ふたりの軽快な掛け合いが見どころの必見CM

今回の新TVCMでは、“大阪王将 羽根つき餃子”に次いで人気の高い“大阪王将 羽根つきスタミナ肉餃子”と“大阪王将 たれつき肉焼売”にフォーカス。

ニンニクマシマシ！塩で食べる“大阪王将 羽根つきスタミナ肉餃子”が、明るく元気にリズミカルに紹介される『バラードと思いきや』篇。

でかい、うまい、ご飯が進む“大阪王将 たれつき肉焼売”。“肉焼売”と書いて、なぜ“にくしゅうまい”と読むのか、その理由は…？ という『なんでこんなに』篇。

ともにふたりの軽快な掛け合いが繰り広げられており、2024年に続き印象的なCMとなった。

また、CM動画に加えて、メイキング映像も公開。焼き立ての餃子や焼売の香りが広がるスタジオで、餃子に岩塩をつける食べ方を初体験するふたり。焼売を目を閉じてうっとり、じっくり味わうふたりの表情も見どころだ。

