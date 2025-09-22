日経平均22日前引け＝反発、683円高の4万5729円 日経平均22日前引け＝反発、683円高の4万5729円

22日前引けの日経平均株価は反発。前週末比683.52円（1.52％）高の4万5729.33円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1110、値下がりは441、変わらずは64と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を152.62円押し上げ。次いで東エレク <8035>が152.45円、ＴＤＫ <6762>が43.81円、ファストリ <9983>が30.79円、レーザーテク <6920>が30.46円と続いた。



マイナス寄与度は6.89円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、第一三共 <4568>が6.69円、ニトリＨＤ <9843>が3.88円、塩野義 <4507>が3.65円、ＫＤＤＩ <9433>が3.65円と並んだ。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、金属製品、化学、精密機器が続いた。値下がり上位には海運、医薬品、建設が並んだ。



