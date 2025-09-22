ETF売買動向＝22日前引け、野村外国株式、ＭＸ米株ＳＰが新高値 ETF売買動向＝22日前引け、野村外国株式、ＭＸ米株ＳＰが新高値

22日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比19.6％増の1788億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同23.0％増の1431億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 <1550> 、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジあり） <2634> 、上場インデックスファンド米国株式 <2521> 、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> など63銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債 ７－１０ <2091> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> など7銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が3.51％高と大幅な上昇。



日経平均株価が683円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金930億900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金804億5800万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が132億8000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が90億4800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が77億5800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が68億5400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が48億8000万円の売買代金となった。



株探ニュース

