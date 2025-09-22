22日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数374、値下がり銘柄数191と、値上がりが優勢だった。



個別ではアディッシュ<7093>が一時ストップ高と値を飛ばした。ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、オプロ<228A>、サンクゼール<2937>、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>など32銘柄は年初来高値を更新。データセクション<3905>、リネットジャパングループ<3556>、ロゴスホールディングス<205A>、Ｗａｑｏｏ<4937>、アジアクエスト<4261>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>がストップ安。ベストワンドットコム<6577>は年初来安値を更新。和心<9271>、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>、インティメート・マージャー<7072>、ビズメイツ<9345>、イオレ<2334>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

