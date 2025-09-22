timelesz猪俣周杜“あざと”回答に寺西拓人がツッコミ「狙ってるな」
8人組グループ・timeleszの寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が22日、都内で行われたヘアケアブランド「8 THE THALASSO（エイトザタラソ）」新CM発表会に登壇した。今年2月に新メンバーオーディションを経て加入した5人のみでのCM出演が決定した。
【写真】個性爆発！timeleszメンバーの心を潤すもの
新テレビCM「かきあげたくなる、ぷるん髪」篇（27日から東名阪エリアで放送開始）にちなみ、メンバーがそれぞれ潤いを与えてくれるアイテムを発表することに。寺西は「散歩。車での移動が多かったり、リフレッシュしたいときにロケ先とかでも2、3分散歩します」とし、最近も山中湖に行ったそうで「白鳥の求愛を目撃して潤いを与えてもらいました」とうれしげに明かした。
原は「寝る前に飲むビールとウィスキー」と酒好きな一面を見せ「お仕事の後、クイッといく夜がね。癒やしの時間。てら（寺西）ともよく飲みます」と報告。篠塚が「原さん。呑みの席、意外と豪快じゃないですよね。しっぽりいく」と暴露すると「なるべく大きいジョッキでいきたいですね」と笑った。
続く橋本は「timelesz」と挙げ、「メンバーももちろんtimeleszの活動自体が色んな人が携わってくださっているのでその人たちのおかげで僕の生活は楽しく、潤っています」と謙虚に話すも、寺西が「それだと意味合いが」とツッコむ一幕も。篠塚は「高校の友人との焼き肉とお仕事」と紹介。「中高6年男子校だったので絆が強くて週3で友達と焼き肉しています」と回数の多さで驚かせた。
そんななか猪俣は「野菜達」とし、「化粧水とか髪ももちろんですが、野菜を摂るようにしていて。一種類じゃないの。野菜というと一種類みたいだけど…野菜“達”ということで何種類も摂っている」と強調。「オススメがトマト。包丁を使わなくて良い。手軽に食べれて肌にもいい」と力説した。
原が「丸かじりに最近、ハマってるよね。カレーの弁当が出たときも、入っていたまるまるじゃがいもを丸かじりしてた」と明かせば、猪俣は「豪快さが必要なのかな。勢いに乗らないといけない。24歳なので」とワイルド路線に意欲（？）。原が「かわいいと言われるより。カッコいいと言われたいんですよね」と振ると、寺西は「でも“野菜達”はかわいさを狙ってるな」とニヤリ。猪俣は「いやいや、かわいくないじゃん！狙ってない！ちょっと！」と焦っていた。
【写真】個性爆発！timeleszメンバーの心を潤すもの
新テレビCM「かきあげたくなる、ぷるん髪」篇（27日から東名阪エリアで放送開始）にちなみ、メンバーがそれぞれ潤いを与えてくれるアイテムを発表することに。寺西は「散歩。車での移動が多かったり、リフレッシュしたいときにロケ先とかでも2、3分散歩します」とし、最近も山中湖に行ったそうで「白鳥の求愛を目撃して潤いを与えてもらいました」とうれしげに明かした。
続く橋本は「timelesz」と挙げ、「メンバーももちろんtimeleszの活動自体が色んな人が携わってくださっているのでその人たちのおかげで僕の生活は楽しく、潤っています」と謙虚に話すも、寺西が「それだと意味合いが」とツッコむ一幕も。篠塚は「高校の友人との焼き肉とお仕事」と紹介。「中高6年男子校だったので絆が強くて週3で友達と焼き肉しています」と回数の多さで驚かせた。
そんななか猪俣は「野菜達」とし、「化粧水とか髪ももちろんですが、野菜を摂るようにしていて。一種類じゃないの。野菜というと一種類みたいだけど…野菜“達”ということで何種類も摂っている」と強調。「オススメがトマト。包丁を使わなくて良い。手軽に食べれて肌にもいい」と力説した。
原が「丸かじりに最近、ハマってるよね。カレーの弁当が出たときも、入っていたまるまるじゃがいもを丸かじりしてた」と明かせば、猪俣は「豪快さが必要なのかな。勢いに乗らないといけない。24歳なので」とワイルド路線に意欲（？）。原が「かわいいと言われるより。カッコいいと言われたいんですよね」と振ると、寺西は「でも“野菜達”はかわいさを狙ってるな」とニヤリ。猪俣は「いやいや、かわいくないじゃん！狙ってない！ちょっと！」と焦っていた。