»³¸ý¿¿Í³»á¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤òÂ´¶È¡¡¡Ö»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë°é¤Æ¤ÆÄº¤¤¤¿¡×£±£¸Ç¯£±£°·î¤«¤é½Ð±é
¡¡¿®½£ÂçÆÃÇ¤¶µ¼ø¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î»³¸ý¿¿Í³»á¤¬£²£²Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£»³¸ý»á¤Ï£±£¸Ç¯£±£°·î¤«¤é£·Ç¯´Ö¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¥é¥¹¥È¤Ë±©Ä»¥¢¥Ê¤«¤é¡Öº£Æü¤ÇÂ´¶È¤È¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿»³¸ý»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿Í½½¬¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤¿¤é¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»î¤ß¤ÏÆ»È¾¤Ð¡¢ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿£·Ç¯¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡±©Ä»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö£±£¸Ç¯£±£°·î¤«¤é£·Ç¯´Ö¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢»³¸ý»á¤â¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£