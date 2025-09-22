´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË¡Ê30¡Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¡Ä»¦³²¤µ¤ì¤¿¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÁêÃÌ¡¡Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è
Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¡¢¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À»¦³²ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË¡Ê30¡Ë¤¬¡¢½÷À¤Ø¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤¬9·î1Æü¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¡¢¸òºÝÁê¼ê¤Î¥Ð¥ó¡¦¥¸¡¦¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¤Î¼ó¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬22Æü¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤ò¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤ÈÅ¡Âð¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ó¤µ¤ó¤Ï»ö·ïÁ°¡¢¸òºÝ¤ò½ä¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·Ù»ëÄ£¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»ëÄ£¤«¤é¸ýÆ¬¤ÇÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤â¥Ð¥ó¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¼¹Ù¹¤Ë·«¤êÊÖ¤·¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£