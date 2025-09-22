¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¡×1°Ì¹â»Ô»á¡¦2°Ì¾®Àô»á¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É·ÐºÑÀ¯ºö¡×µÄÏÀ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ºÇÂ¿¡ÚFNNÀ¤ÏÀÄ´ºº¡Û
Ìä1 ¡§ÀÐÇËÆâ³Õ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¤«¡¢»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¤«¡£¡Ê³ç¸ÌÆâ¤ÏÀè·î¤ÎÄ´ºº¡Ë
»Ù»ý¤¹¤ë¡¡¡¡37.9%¡Ê38.8%¡Ë
»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¡¡56.0%¡Ê57.1%¡Ë
Ìä2 ¡§¤É¤ÎÀ¯ÅÞ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡27.9%
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡¡¡¡¡¡¡ 6.3%
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡¡¡¡¡ 3.4%
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¡¡¡¡¡¡ 6.5%
¸øÌÀÅÞ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.5%
¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¡¡¡¡¡ 2.9%
¶¦»ºÅÞ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.1%
»²À¯ÅÞ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8.3%
ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡¡¡¡¡¡¡¡ 1.2%
¼ÒÌ±ÅÞ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 0.2%
¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡¡¡¡¡¡ 0.9%
»Ù»ýÀ¯ÅÞ¤Ê¤·¡¡¡¡¡¡33.6%
Ìä3¡§ ÀÐÇË¼óÁê¤¬¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡£
Å¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16.2%
ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42.9%
¼Ç¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡37.8%
Ìä4 ¡§¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤«¡£
Âç¤¤¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡¡¡¡27.7%
¤¢¤ëÄøÅÙ´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡¡42.8%
¤¢¤Þ¤ê´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¡¡¡¡19.3%
Á´¤¯´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¡¡¡¡¡¡ 9.9%
Ìä5¡§ ¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëºÝ¤Ë²¿¤òºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ë¤«¡£
·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÀ¯ºö¤äÀ¯¼£ÍýÇ°¡¡26.2%
¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ä¼Â¹ÔÎÏ¡¡¡¡42.2%
·Ð¸³¤ä¼ÂÀÓ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9.2%
¿ÍÊÁ¤äÇ¯Îð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6.5%
Ìä6¡§ ¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÃ¯¤¬ºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤¦¤«¡£
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡¡25.7%
¾®ÎÓÂëÇ·¡¡¡¡ 4.0%
¹â»ÔÁáÉÄ¡¡¡¡28.3%
ÎÓË§Àµ¡¡¡¡¡¡11.1%
ÌÐÌÚÉÒ½¼¡¡¡¡ 3.8%
Ìä7¡§¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç²¿¤ò½ÅÅÀÅª¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¡£
Êª²Á¹âÂÐºö¤äÄÂ¾å¤²¤Ê¤É¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¡¡39.5%
Ç¯¶â¤ä°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤Ê¤É¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ¯ºö¡¡25.2%
³°¸ò¤ä¹ñËÉ¤Ê¤É°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤ÎÀ¯ºö¡¡11.6%
À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ê¤ÉÀ¯¼£²þ³×¡¡¡¡¡¡ 8.7%
ÆüËÜ¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¡¡¡¡¡¡ 8.8%
Ìä8 ¡§º£¤Î¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ë¤è¤ëÀ¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬¡¢º£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤«¡£¡Ê³ç¸ÌÆâ¤ÏÀè·î¤ÎÄ´ºº¡Ë
¼«¸øÀ¯¸¢¤Î·ÑÂ³¡¡¡¡15.6%¡Ê14.3%¡Ë
¼«¸ø¡Ü°ìÉôÌîÅÞ¡¡¡¡46.9%¡Ê48.3%¡Ë
ÌîÅÞÃæ¿´¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡28.7%¡Ê33.1%¡Ë
Ìä8SQ¡§¡ÊÌä8¤Ç¡Ö¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ËÌîÅÞ¤Î°ìÉô¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿À¯¸¢¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ø¤Î¼ÁÌä¡Ë
¿·¤¿¤ÊÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤à¾ì¹ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¡£¡Ê³ç¸ÌÆâ¤ÏÀè·î¤ÎÄ´ºº¡Ë
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡¡¡¡¡20.3%¡Ê19.8%¡Ë
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡¡¡25.6%¡Ê22.7%¡Ë
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¡¡¡¡25.8%¡Ê25.7%¡Ë
»²À¯ÅÞ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9.7%¡Ê11.1%¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅÞ¡¡¡¡¡¡13.6%¡Ê13.3%¡Ë
Ìä9 ¡§¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡£¡Ê³ç¸ÌÆâÀè·îÄ´ºº¡Ë
º£¤ÎÀÇÎ¨¤ò°Ý»ý¤¹¤Ù¤¤À¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡24.3%¡Ê23.9%¡Ë
¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡¡¡¡¡¡25.2%¡Ê24.4%¡Ë
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨¤ò£µ¡ó¤Ë²¼¤²¤ë¤Ù¤¤À¡¡33.3%¡Ê32.7%¡Ë
¾ÃÈñÀÇ¤ÏÇÑ»ß¤¹¤Ù¤¤À¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14.6%¡Ê17.7%¡Ë
Ìä10¡§»²±¡Áª¤ÇÍ¿ÅÞ¤Ï¡Ö¹ñÌ±1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¡¢½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤È»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï1¿Í4Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¡×¤ò·Ç¤²¤¿¤¬¡¢ÇÔËÌ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸½¶âµëÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡£¡Ê³ç¸ÌÆâ¤ÏÀè·î¤ÎÄ´ºº¡Ë
¸øÌó¤É¤ª¤êµëÉÕ¤ò¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¤À¡¡29.3%¡Ê28.5%¡Ë
ÂÐ¾Ý¤ò¹Ê¤Ã¤ÆµëÉÕ¤¹¤Ù¤¤À¡¡¡¡¡¡23.9%¡Ê25.8%¡Ë
µëÉÕ¤ò¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤¤¡¡¡¡¡¡45.5%¡Ê44.2%¡Ë
Ìä11¡§ ¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡£¡Ê³ç¸ÌÆâ¤ÏÀè·î¤ÎÄ´ºº¡Ë
Áá¤¯ÇÑ»ß¤¹¤Ù¤¤À¡¡¡¡¡¡49.6%¡Ê48.3%¡Ë
µÞ¤¬¤ºÇÑ»ß¤¹¤Ù¤¤À¡¡¡¡31.2%¡Ê33.2%¡Ë
ÇÑ»ß¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡¡¡¡¡¡16.3%¡Ê15.4%¡Ë
¢¨¹½À®Èæ¤Ï¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤·¤Æ¤âÉ¬¤º¤·¤â100¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤
FNN¡¦»º·Ð¹çÆ±À¤ÏÀÄ´ºº¡Ú2025Ç¯9·î¡Û
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î21Æü¡¦22Æü
Ä´ººÊýË¡¡§RDD¡Ê¸ÇÄêÅÅÏÃ¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¡Ë
²óÅú¡§Á´¹ñ¤Î18ºÐ°Ê¾å¤ÎÍ¸¢¼Ô1018¿Í¡Ê²óÅú¼Ô¤ÎÇ¯Îð¹½À®Èæ¤ÈÃË½÷Èæ¡¢µï½»ÃÏ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¹ñÀªÄ´ºº¤ÎÁ´¹ñ¥Ç¡¼¥¿¤Ë¶á»÷¤¹¤ë¤è¤¦Ãê½Ð¤·ÊäÀµ¡Ë