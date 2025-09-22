「ゴンチャ」から旨みと香ばしさが際立つ”秋焙煎ほうじ茶”を使った季節限定ドリンクが登場！

ティーカフェの「ゴンチャ(Gong cha)」から、秋を楽しむドリンクとして「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー／ミルクティー」が期間限定で登場します。

期間限定で登場する「秋焙煎ほうじ茶」は、強めに焙煎した茶葉をブレンドし、香ばしさがより際立つ味わいに仕上げた一杯に。旨みと香りが凝縮した一番摘みの茶葉を使用し、じっくり熟成させることで、口当たりはまろやかに、後味には奥行きが感じられます。

ラインナップは ラインナップは、「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー」と、「秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー(ICED/HOT)」の2種。

秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー

強めに焙煎した茶葉をブレンドすることで、こんがりとした香ばしさが際立つ「秋焙煎ほうじ茶」に、黒糖シロップとミルクフォームを合わせた1杯。旨みが凝縮された一番摘み茶をじっくり熟成させ、風味を最大限引き出しました。焙じ茶の香りと、黒糖のコクのある甘みが調和した、奥行きのある味わいが楽しめます。

秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー(ICED/HOT)

こんがりとした香ばしさとともにまろやかなコクを感じる、今しか味わえない焙じ茶ミルクティー。旨みが凝縮された一番摘み茶をじっくり熟成させ、強めに焙煎してブレンド。まるで焙じたてのような香りと、奥行きのある味わいを感じられるよう仕上げられています。

「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー／ミルクティー」は、2025年9月25日(木)から国内のゴンチャ全店で発売されます。

サイズ/販売価格

秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー ICED/M 670円

秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー ICED：S 540円 M 590円 L 680円 ｜ HOT：S 540円 M 590円

※記載価格はすべて税込み。