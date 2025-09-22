大相撲の力士が作る料理を総称して「ちゃんこ」。今回は伊勢ノ海部屋の「台湾風そうめん」と「鶏の手羽中の甘辛炒め」を紹介する。残暑の中、ちゃんこ長の序ノ口・京の里（２８）は汗を拭いながら厨房（ちゅうぼう）に向かう。「暑いときに食べやすいちゃんこにした」と気遣いが見えた。「台湾風そうめん」は、乾麺を沸騰した大鍋に投入。ゆでた後、流水で洗い、氷水につけておく。「冷やしすぎると固まるので注意」と麺のコシを保つため注意を払う。

こだわりは部屋オリジナル「台湾風のつゆ」。つゆ作りはまず、酢とめんつゆを入れる。そして塩、砂糖、ごま油、鶏ガラスープの素をよくかき混ぜる。「最後に味の素やうま味だしを入れてもいい」。部屋では高級料亭でも使うという、うま味だし「ハイミー」を使用。どんぶりに盛った麺につゆをかけ、刻んだキュウリ、トマト、キムチをのせる。名古屋場所で敢闘賞受賞の幕内・藤ノ川（２０）は「食べやすい」と感謝する。

その横では「鶏の手羽中の甘辛炒め」の香ばしい匂いが漂う。鶏の手羽中に小麦粉をムラなくつけ、サラダ油を引いたフライパンで「中火からそれより少し高い温度で炒める」。砂糖、料理酒、しょうゆ、みりんの順で入れて、フライパンを振る。焦げ目がついたら完成。「お好みで、いりごまや一味唐辛子をかけるとさらにおいしくなる」と京の里。藤ノ川は「ご飯が進む。一昨年に初土俵を踏んでから１０キロ以上増えた」。躍進の裏には部屋のちゃんこがあった。（山田 豊）

台湾風そうめん

▽材料 そうめん３００グラム、氷、水、キュウリ１本、トマト１個、キムチ適量、酢、めんつゆ、水１００ミリリットル、塩、砂糖、ごま油、鶏ガラスープの素

▽作り方 たっぷりの水でそうめんの乾麺をゆでる。沸騰したら流水で洗い、氷水につける。つゆ＝酢小さじ２、４倍濃縮のめんつゆ大さじ２、水１００ミリリットル、塩小さじ２分の１、砂糖小さじ２分の１、ごま油適量、鶏ガラスープの素小さじ３分の１を混ぜる。切ったトマト、キュウリ、キムチをのせ、つゆをかけて完成

鶏の手羽中の甘辛炒め

▽材料 鶏の手羽中１パック、小麦粉、料理酒、砂糖、しょうゆ、みりん、サラダ油

▽作り方 鶏の手羽中を小麦粉に絡める。フライパンで中火で炒める。砂糖大さじ１、料理酒大さじ２、しょうゆ大さじ２、みりん大さじ１の順で入れてとろみが出たらフライパンを振る。焼き色がついたら完成