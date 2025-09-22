「本場の味を日本の食材でおいしく安く提供したい」　新橋で40年以上続く台湾料理店、長く愛される秘密はその工夫にあった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新橋の台湾料理店『新橋台湾料理香味（こうみ）』です。

本場の味を100種以上楽しめる人気店！

赤を基調にした店内は常にお客さんで賑わい、壁一面に貼られた台湾ポスターにも気分が上がる。飲食激戦区新橋で40年続く台湾料理店だ。台湾出身の店主・河田さんは2代目。

「台湾の本場の味を、日本の食材でおいしく安く提供したい」と工夫を重ねたメニューは100種類以上ある。

あさり炒め1200円、揚げパン（銀絲巻）400円

『新橋台湾料理 香味（こうみ）』（手前）あさり炒め 1200円 （奥）揚げパン（銀絲巻） 400円 足立市場で仕入れたアサリは北海道産でふっくら大粒。注文を受けてから揚げる「揚げパン」はココナッツ風味の絶品だ

大粒の「あさり炒め」はスープまで旨く、ふわりと甘い台湾揚げパンをそこにつけて食すもよし。台湾ではよく食べるというカジキマグロは台湾調味料で酢豚風に。脂身だけでなく、角煮と挽き肉も使われた「魯肉飯」の味つけも抜群。

一皿ひと皿に気持ちが詰まっている、笑顔になる味だ。

『新橋台湾料理 香味（こうみ）』店主 河田泰宗さん

店主：河田泰宗さん「台湾も日本と同じ島国。貝や魚を使った料理もおすすめですよ」

『新橋台湾料理 香味（こうみ）』

［店名］『新橋台湾料理香味（こうみ）』

［住所］東京都港区新橋3-16-19

［電話］03-3433-3375

［営業時間］11時半〜14時 ※土・日・祝は〜15時／17時〜22時 ※日・祝は〜21時半

［休日］月

［交通］JR山手線ほか新橋駅烏森口から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、3種の肉にタレがしみしみで効いている「魯肉飯」の画像をご覧いただけます。

撮影／浅沼ノア、取材／池田一郎

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「辛い麺の新定番“麻辣湯（マーラータン）”4選！専門店からガチ中華の店まで」では、都内でも専門店が増え、ブームを超えて定番となりつつある麻辣湯の、様々な魅力から独自の注文方法に至るまでをまるっとレポートしています。

【画像】カジキマグロを酢豚風に！ 台湾で人気のウイスキーと相性抜群（6枚）