5¿Í¤¬Î©¸õÊä¡Ä¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¹ð¼¨ °¦ÃÎ¸©Ï¢¤Ç¤âÅêÉ¼ÍÑ»æ¤È¤Ê¤ë±ýÉü¤Ï¤¬¤¤òÈ¯Á÷ 9/26¤ËIG¥¢¥êー¥Ê¤ÇÆ¤ÏÀ²ñÍ½Äê
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬9·î22Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢³ÆÃÏ¤Î¸©Ï¢¤Ç¤ÏÅÞ°÷¤é¤Ë¸þ¤±¤ÆÅêÉ¼ÍÑ»æ¤¬È¯Á÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ°¦ÃÎ¸©Ï¢¤Ç¤Ï22ÆüÄ«¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤È¤Ê¤ë±ýÉü¤Ï¤¬¤¤¬Æþ¤Ã¤¿È¢¤ò¿¦°÷¤¬¼Ö¤ËµÍ¤á¤³¤ß¡¢ÅÞ°÷¤é¤ËÈ¯Á÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í¹ÊØ¶É¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯Á÷¤·¤¿¥Ï¥¬¥¤Ï¤ª¤è¤½4Ëü6000Ëç¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÞ°÷¿ô¤Î¸º¾¯¤ò¼õ¤±¤ÆÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤è¤ê8000Ëç¤Û¤É¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï10·î4Æü¤¬Åê³«É¼¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎIG¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Ï9·î26Æü¤ËÅÞ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Æ¤ÏÀ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£