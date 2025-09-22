歌手パク・ジェボムがプロデュースした新人アイドルグループ LNGSHOT（ロングショット） が、正式デビュー前から中指を立てた写真を公開し、物議を醸している。

パク・ジェボムは9月20日、自身のSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）に「うちの子たち、かっこいいでしょ？ 一番売れる自信はないけど、一番カッコよくK-POPをやる自信はある」とコメントを添え、写真と動画を投稿した。

公開された写真には、パク・ジェボムとLNGSHOTのメンバーがカメラに向かって中指を立てるポーズをとっている様子が写っていた。

インターネット上では「初対面で中指を立てるのか」「アイドルなのに中指を立てるなんてどういうことだ」「アイドルとしての基本的な資質から学び直すべきだ」「『ヒップホップはカッコよくない』の延長線」「不快に感じているのは自分だけじゃなかったんだ」などの反応を示した。

LNGSHOTはルイ、オユル、ウジン、リュルで構成された4人組グループで、来年1月に正式デビューする予定だ。

パク・ジェボムは今月19日、ソウル城東区（ソンドング）の漢陽（ハニャン）大学祭のステージに立ち、自身が初めてプロデュースした新人グループLNGSHOTを紹介した。LNGSHOTはこの舞台で新曲を披露した。