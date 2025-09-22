女優ソン・イェジンが息子の写真を公開した。

21日、チョン・ジェヒョンのユーチューブチャンネルに「息子が本当にかわいい…遺伝子はどうにもならない」と題した映像が掲載された。

ゲストとして出演したソン・イェジンは、「子どもが本当にかわいい」と話すチョン・ジェヒョンに対し、「本当にかわいいと言えば後に見た人たちが『それほどでは』と思うかもしれないので客観的に見てほしい」と言いながら子どもの写真を見せた。

これに対しチョン・ジェヒョンは驚きながら「もともと子どもがそれほど好きな方ではないが、本当にかわいい」と感嘆した。ソン・イェジンは「普通は『夫に似ればいい』『妻に似ればいい』と言ったりするが、うちでは二人とも自分に似ればいいと言っている」と笑いながら伝えた。

また「私も子どもがそれほど好きではなかった。母親たちがこれまで最もよかったのは子どもを産んだことだという話を聞くたびに『そうなのかな』と思っていたが、自分がそうなるとは思わなかった」とし「子どもはかけがえのない存在で、その愛は無条件」と語った。

一方、ソン・イェジンは映画『仕方がない』でスクリーンを通じて観客と会う。