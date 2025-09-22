年表をはじめ象徴的なグッズやメニューなどでたどる！講談社「ダッフィー＆フレンズ 20周年クロニクル」
2005年、東京ディズニーリゾートに「ダッフィー」が登場してから2025年冬で20年。
そんな記念すべきお祝いの周年に、ダッフィー＆フレンズの20年間の全てをつめこんだ初めての公式クロニクル（年代記）本が講談社から刊行されます☆
講談社「ダッフィー＆フレンズ 20周年クロニクル」
価格：2,980円（税込）
発売日：2025年9月24日(水)
ページ数：148ページ
ピンナップ・ポストカード20枚付き
オールカラー・カバー付き
販売店舗：全国の書店、Amazonなど
20年間におよぶ「ダッフィー＆フレンズ」の足跡を、年表をはじめ象徴的なグッズやメニューなどでたどる「ダッフィー＆フレンズ 20周年クロニクル」が講談社から登場。
今の東京ディズニーシーで楽しめる「ダッフィー＆フレンズ」の話題も満載な、20年間のぬくもりが詰まった愛蔵版です。
表紙は20周年の衣装を着た「ダッフィー」「シェリーメイ」「ジェラトーニ」「ステラ・ルー」「クッキー・アン」「オル・メル」「リーナ・ベル」の撮り下ろし。
幅広の帯をはずすと文字無しの写真をより堪能できます。
巻頭特別企画は【20周年の特別ビジュアルのポスター】と、撮り下ろし表紙の写真や過去のファンブックからの復刻を含む【オリジナルポストカード】20枚。
おうちに飾ったり、パークに持っていったりして楽しむことができます。
20周年を記念した「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」を楽しむパーク情報やキャラクターの性格や東京ディズニーシーに登場した日などがわかる7人のプロフィール、定番のレギュラーグッズ＆メニューのほか、エンターテイメントの魅力もわかる特集も必見です。
さらに1年ごとに印象的な話題を集めた、文字も写真も内容盛りだくさんの年表がたっぷり35ページ。
読めば20年の思い出にたっぷり浸れます。
また、これまでに登場したぬいぐるみコスチューム、ぬいぐるみバッジ、フード関連のスーベニアを振り返る大人気ヒストリー企画も、本書に初めて全てまとまっています。
自身が持っているグッズ、欲しかったグッズも見つかるかも・・・？
また、掲載されているパスワードで応募すると、東京ディズニーリゾート・パークチケットやダッフィー＆フレンズのグッズが抽選で当たるプレゼントキャンペーンも実施されます。
どのページを見てもかわいくて癒やされる、まるごと一冊ダッフィー＆フレンズを楽しめる史上初の公式クロニクル本。
講談社の「ダッフィー＆フレンズ 20周年クロニクル」は、全国の書店、Amazonなどで発売されます☆
※講談社は東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです
