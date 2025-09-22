Çò¥Ö¥ê¡¼¥Õ1Ëç¤Î»Ñ¡¢¸Ô´Ö¤Î²¼¤«¤é¸«¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¡ÄKPOP¥¹¥¿¡¼¤âµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¡×²¼Ãå¹¹ð¤Ë¸«¤ë¡ÈÃËÀ¤Î¥¨¥í¤µ¡É
¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤Î¼ÖÆâ¹¹ð¤Ï²¿¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡´ë¶È¹¹ð¤ÎÀº¹ÊÌÅª¤ÊÉ½¸½¤¬ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¡È±ê¾å¡É¤·¤¿»öÎã¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ë¥Ã¥¥º¥à¤äÀÅª¾ÃÈñ¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½÷À¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ½¸½¤Ð¤«¤ê¤À¡£¹¹ð¤ÇÃËÀ¤¬¤É¤¦ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇò¥Ö¥ê¡¼¥Õ1Ëç¤Î»Ñ¡¢¸Ô´Ö¤Î²¼¤«¤é¸«¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¡ÄÅö»þ¤Ï²è´üÅª¤À¤Ã¤¿¡Ö¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¡×¤Î¡È¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¡É²¼Ãå¹¹ð¤ò¸«¤ë
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¹¹ð¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼É½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹Ç¯Ê¬ÀÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¾®ÎÓÈþ¹á»á¤Î¡Ø¤½¤Î¡ÒÃË¤é¤·¤µ¡Ó¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤¿¤Î¡©¡¡¹¹ð¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ö¥Ç¥¤ëÃË¡×¤Î¸½ºßÃÏ¡Ù¡Ê¥¢¥µ¥Ò¿·½ñ¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡£
¡¡¥¦¥¨¥¹¥È¥Æ¡¼¥×¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÃËÀÍÑ²¼Ãå¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¡£º£¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¡¢²¼Ãå1Ëç¤ÎÃËÀ¤¬ÀÅªÌ¥ÎÏ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¹¹ð¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï²è´üÅª¤ÊÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃËÀ²¼Ãå¹¹ð¤Î¡ÈÃË¤é¤·¤µ¡É¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤ÈÊ¢¶Ú¤Î¾¦ÉÊ²ÁÃÍ
¡¡ÃËÀ¤¬²¼Ãå¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¹¥¤ß¤Î²¼Ãå¤òÁª¤Ö¿´ÍýÅª¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃËÀ¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ò°Õ¼±¤·¡¢¼«¿È¤Ëµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ë¡×¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö²¼È¾¿È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¡×¤¬¡ÖÃËÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÀº×û¤µ¤äÑÛ¡¹¤·¤µ¤Î´¶³Ð¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤¯¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ú¢¨1¡Û¡£
¡¡¤³¤Î°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿´¶³Ð¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥Æ¡¼¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²¼Ãå¤Ë¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¥Æ¡¼¥×¤Ë¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¼Ãå¤Ï¥¢¥¦¥¿¡¼¥¦¥§¥¢¤ËÈæ¤Ù¤Æ°Â²Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬ºÇ½é¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¿Æ¤·¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥´¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ñ¡¼¥«¡¼¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²¼Ãå¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß¤ä²ÁÃÍ¤ò¼þÃÎ¤µ¤»¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤ÎÃËÀÍÑ²¼Ãå¡ÊÆ±¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²¼Ãå¤Î¹¹ð¼Ì¿¿¤äCM¤Ï¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê¢Ä¾¶Ú¤ò»ý¤ÄÃËÀ¤¿¤Á¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢Èà¤é¤ò¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¤ÏÃ±ÂÎ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃËÀ¤¿¤Á¤Î½¸ÃÄ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¤ê¡¢½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¶¥¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤¬ÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É²¼Ãå¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¹ð¤òÄÌ¤·¤ÆÀëÅÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ç¤Ë²¼Ãå¤È¥¸¡¼¥ó¥º¤ª¤è¤Ó¹á¿å¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÏµðÂç¤Ê¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤ä·úÊª¤ÎÊÉÌÌÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤ÊÂç·¿¤Î¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤Î²¼Ãå¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÀè¶î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢È¯Çä³«»Ï¤Î1982Ç¯¤Ë¼Ì¿¿²È¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÍÑ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö»þËÀ¹âÄ·¤Ó¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸å¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥È¥à¡¦¥Ò¥ó¥È¥Ê¥¦¥¹¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ÆÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢°ÊÁ°¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¼Ì¿¿²È¤Ï¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ú¢¨2¡Û¡£
¡ÈÃËÀ¤òÀÅª¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¥¦¥±¤¿»þÂåÇØ·Ê
¡¡¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î¿ÈÂÎÉÁ¼Ì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ï¥®¥ê¥·¥¢¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥ËÅç¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢¥Ò¥ó¥È¥Ê¥¦¥¹¤ÏâÛ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¿¤¿¤º¤ß¡¢¥®¥ê¥·¥¢Ä¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¿ÈÂÎ¤Ï»¸¡¹¤È¹ß¤êÃí¤°¸÷¤ò¼õ¤±¤Æµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çò¤¤¥Ö¥ê¡¼¥Õ°ìËç¤À¤±¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¸Ô´Ö¤Î²¼¤«¤é¸«¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê³ÑÅÙ¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¡¢¥¨¥í¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÍÍÁê¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤¿¤À¤ÎÆüÍÑÅª¤Ê°áÎà¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤äÀÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ°·¤¤¡¢ÃËÀ¤òÀÅª¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÉÁ¤½Ð¤·¤¿¿ÞÁü¤ò¸ø¶¦¶õ´Ö¤ÇÂç·¿¹¹ð¤È¤·¤Æ·Ç½Ð¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï²è´üÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡1980Ç¯Âå¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ä¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¡¼¥Ä¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ó¥Ã¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥¹¡¼¥Ä¤¬¡¢ÂçÅÔ»Ô¤Î¶âÍ»¶È³¦¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤ÇÆ¯¤¯¼ã¤¤¥¨¥ê¡¼¥ÈÃËÀ¡¢¥ä¥Ã¥Ô¡¼¡Êyoung urban professional¤ÎÎ¬¡Ë¤¿¤Á¤«¤é·ÐºÑÅª¤ÊÀ®¸ù¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ»ý¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤¿»þÂå¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Î¿ÈÂÎ¤Î¶ÚÆù¤ÈÀÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1985Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿SF±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÅÐ¾ì¤¬¡¢Åö»þ¤¤¤«¤Ë»þÂå¤ò²è¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÊª¸ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ÏÈ¯ÌÀ²È¥É¥¯¤¬ºî¤Ã¤¿¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ1985Ç¯¤«¤é1955Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Æµ¤¤ò¼º¤¤¡¢Åö»þ¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¼«¿È¤ÎÊì¿Æ¤Ë²ðÊú¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Ã¥É¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÊì¿Æ¤ËÂÐÌÌ¤·¡¢Èà¤¬Àü¤¤¤Æ¤¤¤¿¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¸«¤¿Êì¿Æ¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¤¬ÈÝÄê¤·¤Æ¤â¡Ö¥«¥ë¥Ð¥ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¡¢Êì¿Æ¤¬¼«Ê¬¤Ë¹û¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¾Íè¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Î¼ã¤¤½÷À¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¡¢´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤È¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢30Ç¯¤È¤¤¤¦»þÂå¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÉÁ¤½Ð¤¹½¨°ï¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
ºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÎK-POP¥¹¥¿¡¼¤¬¼¨¤¹¿·¤·¤¤¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë1950Ç¯Âå¤Ï¡¢¥Ö¥ê¡¼¥Õ¤Î¹¹ð¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃËÀ¤Ï¾åÈ¾¿È¤ËT¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤Î¿ÈÂÎ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¾ÇÅÀ¤Ï¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢²¼Ãå¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Áý¤¨¡¢¹¹ð¤ÇÃËÀ¤Îí÷¤·¤¤ÂÎ³Ê¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢È¾Íç¤ÇÀÅª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò²¡¤·½Ð¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¶Ú¹üÎ´¡¹¤È¤·¤¿ÃËÀ¤¬Æ²¡¹¤¿¤ëÂÎ¶í¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¼Ì¿¿¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥±¡¼¥¡Êbeefcake¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢1950Ç¯Âå¤«¤é1970Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¼ç¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¤Î°¦¹¥²È¤Ë¸þ¤±¤¿»¨»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Î¼Ì¿¿¤Ï¼ç¤ËÃËÀÆ±À°¦¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡¢¥¨¥í¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÃËÀ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¼õÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1970Ç¯Âå¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤ä¥®¥£¡¦¥Ö¥ë¥À¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿²È¤¬Ïª¹ü¤ËÀÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ½÷À¤òÉÁ¤½Ð¤¹ºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤¬¸Æ¤Ó¿å¤È¤Ê¤Ã¤Æ1980Ç¯Âå¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Û¥â¥¨¥í¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¼Ì¿¿¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤Æ¼õÍÆ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ú¢¨3¡Û¡£
¡¡¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤Ïº£Æü¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢²¼Ãå¤È¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÇÃøÌ¾¤ÊÇÐÍ¥¤ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢¥â¥Ç¥ë¤òµ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÊ¢¶Ú¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤ò¸Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ï²¤ÊÆ·÷¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤âÇò¿Í¤ä¹õ¿Í¤ÎÃËÀ¤ËÊÐ¤ê¤¬¤Á¤Ê·¹¸þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢K-POP¤ÎÎ´À¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2010Ç¯ÂåËö¤«¤éEXO¤Î¥ì¥¤¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢BTS¤Î¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢SEVENTEEN¤Î¥ß¥ó¥®¥å¡Ê2024Ç¯¡Ë¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì¥¢¥¸¥¢½Ð¿È¤ÎÃËÀ¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢Çò¿Í¤ä¹õ¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼¤ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¼ã´³ºÙ¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÊÂÎ·¿¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×É½¸½¤Î°ì´Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤ËÂ³¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥¦¥¨¥¹¥È¥Æ¡¼¥×¤Ë¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¹ð¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ÎÃËÀ¤ÎÆùÂÎ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½÷À¤È¿ÈÂÎ¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢ÀÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²¼Ãå¤òÀü¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÄ¾ÀÜÅª¤Ë¼¨º¶¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¥´Æþ¤ê¥Ñ¥ó¥Ä¤¬É½¤¹¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÇÃËÀ¤¿¤Á¤¬µº¤ì¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¿ÈÂÎ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¢¤Ã¤Æ¶ÚÆù¼«Ëý¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤òÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Ñ¥ó¥Ä¤òÀü¤¤¤Æ¤¤¤ëÃËÀÆ±»Î¤ÎÏ¢ÂÓ´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿¤ê¡¢¥Û¥â¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤Ê´Ø·¸¤ä¶¥Áè°Õ¼±¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¹ð¤ÎÃæ¤Ç¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿ÃËÀ¤¬ÁÈ¿¥¤Ø¤Îµ¢Â°¤ä¼Ò²ñÅªµ¬ÈÏ¤Ø¤Î½¾Â°¡¢Î©¿È½ÐÀ¤¤òµ¹æÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤â¤Þ¤¿¥í¥´¤¬É½¤¹¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ê·ò¾ïÀ¤äÍ¥°ÌÀ¡¢ÀÅª¤ÊÇ½ÎÏ¡¢Ï¢ÂÓ´¶¤ò¾ÝÄ§¤·¤ÆÉ½¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼õÍÆ¤µ¤ì¡¢¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¢¡¢¡
