『ミスマガ2025』受賞の6人、初々しい“純白ビキニ”姿 フレッシュボディを大胆に披露
名門ミスコン『ミスマガジン2025』の受賞者6人が、19日発売の『月刊ヤングマガジン』第10号の表紙＆巻頭に登場。フレッシュな姿を披露した。
【写真】王道グラビアシチュエーションでフレッシュボディを披露した永岡ゆきね、太田しずく
同コンテストは1982年から始まり、雑誌業界で最も歴史のあるミスコン。初期には俳優の斉藤由貴や細川ふみえなど、以降も中川翔子、岩佐真悠子、山崎真実、北乃きい、倉科カナ、桜庭ななみ、新川優愛、衛藤美彩らを輩出してきた。2011年から休止していたが、2018年に復活。以降も沢口愛華、寺本莉緒、豊田ルナ、菊地姫奈ら、各賞受賞者が、グラビアをはじめ、ドラマ、演劇、CMなどで活躍をみせている。
今年は、グランプリに兵庫出身の永岡ゆきね（ながおか・ゆきね）、『ミスヤングマガジン』に晴こころ（はる・こころ）、『ミス週刊少年マガジン』に江下晏梨（えした・あんり）、読者特別賞に冨永実里（とみなが・みさと）、審査員特別賞に太田しずく（おおた・しずく）、まるやそらが選出された。
『月マガ』初登場となる今回は、沖縄を舞台にグラビア撮影。色とりどりのカラフルビキニから、初々しい純白ビキニ姿も披露。2826人の中から選ばれた6人が、フレッシュボディを大胆に見せている。
なお同号の巻末グラビアには、上ノ堀結愛が登場する。
