ドリーム・シアター、マイク・ポートノイ復帰後初のツアーを収めた最新ライブ作品を11月リリース 来年2月には来日公演
プログレッシヴメタルの頂点に立つバンド、ドリーム・シアターが、ライブ作品『キャランティエム〜ライヴ・イン・パリ』を11月28日に発売することが決定した。マイク・ポートノイ（ドラム）復帰後初のツアーを記録した同作は、来年2月に控える来日公演に先駆けてリリースされるもので、結成40周年記念ツアーからパリ公演の模様を完全収録している。
【動画】マイク・ポートノイ復帰！ドリーム・シアター「オーヴァーチュア1928／ストレンジ・デジャ・ヴ」ライブ映像
同作に収められているのは、昨年のパリ五輪のために建設された最新施設・アディダス・アリーナで行われた公演。メンバーは、ジェイムズ・ラブリエ（ボーカル）、ジョン・ペトルーシ（ギター）、ジョン・マイアング（ベース）、ジョーダン・ルーデス（キーボード）、そして13年ぶりにバンドへ復帰したポートノイという、ファン待望のラインナップだ。約3時間におよぶステージでは、「メトロポリス」「パニック・アタック」「オクタヴァリウム」「プル・ミー・アンダー」など、バンドのキャリアを象徴する楽曲が多数披露されており、まさに“ライブ版ベスト・オブ・ドリーム・シアター”と呼べる内容となっている。なお、タイトルの“Quarantieme”はフランス語で“40th”を意味する。
同作に関して、ペトルーシは「40周年記念ツアーを発表した瞬間から、記録として残すべきだと確信していた。このリリースによって、パリでのパフォーマンスを素晴らしい音声と映像で美しく表現し、みんなに楽しんでもらえる形にした」と語り、ポートノイも「このツアーは、結成40周年を祝うだけでなく、往年のラインナップが再集結したことで、毎回のショウが感情と興奮に満ち溢れていた。中でもこのパリ公演は最高の夜だった」と振り返っている。
日本盤は、3CD＋2Blu-rayの完全生産限定盤と、3CDのみの通常盤の2形態でリリース。限定盤のBlu-rayには、ドルビーアトモス、5.1サラウンド・ミックス、ハイレゾ・ステレオという3種の音声が収録される。さらに輸入盤は、3CD＋2Blu-ray、3CD＋3Blu-rayの豪華アートブック仕様、4LPの3形態がラインナップされている。
現在、同ライブより「オーヴァーチュア1928／ストレンジ・デジャ・ヴ」の映像と音源が、先行で配信されている。来年2月には、ドリーム・シアター40周年記念ツアーの来日公演も開催される。2月25日の東京公演を皮切りに、愛知（2月28日）、大阪（3月2日）、岡山（3月3日）を巡る。同作は、その予習としても絶好の1枚となりそうだ。
