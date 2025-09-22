【MLB】ドジャース 1ー3 ジャイアンツ（9月21日・日本時間22日／ロサンゼルス）

【映像】“巨漢”マンシーが大激走→全速力で決死の滑り込み

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したジャイアンツ戦で7回、巨漢スラッガーのマックス・マンシーが全力疾走でホームに滑り込み、先制点をもぎ取る一幕にファンを大いに沸かせた。

両チーム無得点のまま迎えた7回、先頭のマンシーはフルカウントから四球を選んで出塁。続くパヘスが一二塁間を破るライト前ヒットを放ち、無死一、二塁のチャンスを作った。ここで打席に入ったのはコンフォート。古巣ジャイアンツ相手に意地を見せるようなレフト前タイムリーを放ち、ついに均衡を破った。

二塁走者のマンシーは、体重98キロの巨体を揺らしながら三塁ベースを蹴ると、一気にホームを目指す。観客席からは大歓声が湧き上がり、ダイナミックな“激走”に球場全体が釘付けとなった。懸命に滑り込む姿に、実況のDJケチャップ氏も「マンシーも良く走りました！」と声を弾ませた。

中継の視聴者からは「走るマンシー」「マンシー！よく走った！」「ちいかわ走りかわいい」といった驚きと称賛の声が相次ぎ、意外性たっぷりの走塁劇に盛り上がりは最高潮に。

豪快な本塁打でチームを救うことの多いマンシーだが、この日は足でチームに貢献。98キロの巨体を揺らして全力疾走し、先制のホームインを果たした姿は、チームに勢いをもたらす力強いシーンとなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）