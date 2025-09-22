¡Ö¤Þ¤ë¤Ç°¤ÌïÂËÇ¡ÍèÁü¡×¸÷¤êµ±¤¯È©¤Ë¼ê½ñ¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¹¹ð¤Ë¡Ö¤´Íø±×¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¤¿¤¤¡×¿Í¡¹¤Î¡È¿òÇÒ¿´¡É¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±
¡ÒÇò¥Ö¥ê¡¼¥Õ1Ëç¤Î»Ñ¡¢¸Ô´Ö¤Î²¼¤«¤é¸«¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¡ÄKPOP¥¹¥¿¡¼¤âµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¡×²¼Ãå¹¹ð¤Ë¸«¤ë¡ÈÃËÀ¤Î¥¨¥í¤µ¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡´ë¶È¹¹ð¤ÎÀº¹ÊÌÅª¤ÊÉ½¸½¤¬ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¡È±ê¾å¡É¤·¤¿»öÎã¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ë¥Ã¥¥º¥à¤äÀÅª¾ÃÈñ¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½÷À¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ½¸½¤Ð¤«¤ê¤À¡£¹¹ð¤ÇÃËÀ¤¬¤É¤¦ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤Þ¤ë¤Ç°¤ÌïÂËÇ¡ÍèÁü¡Ä¡×¿À¡¹¤·¤¹¤®¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¹¹ð¤Î¿ô¡¹¤ò¸«¤ë
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¹¹ð¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼É½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹Ç¯Ê¬ÀÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¾®ÎÓÈþ¹á»á¤Î¡Ø¤½¤Î¡ÒÃË¤é¤·¤µ¡Ó¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤¿¤Î¡©¡¡¹¹ð¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ö¥Ç¥¤ëÃË¡×¤Î¸½ºßÃÏ¡Ù¡Ê¥¢¥µ¥Ò¿·½ñ¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢³¹¤òÊâ¤±¤Ð¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¹¹ð¡£¤½¤ÎÉ½¸½¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤êÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤¬ÂçÃ«¤Ë²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î3²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¿òÇÒ¡×¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë
¡¡¶áÇ¯¡¢Âî±Û¤·¤¿Ç½ÎÏ¤ò»ý¤ÁÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃËÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ËÊÂ¤Ö¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂçÃ«¤ÎÌ¾Á°¤òÌÜ¤Ë¤·¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¡¢»î¹ç¤Ç¤Îµ±¤«¤·¤¤¸ùÀÓ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º»äÀ¸³è¤â´Þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤Î¹¹ð¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤¬¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬ÀÏ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¸þ¤±¤Î»¨»ï¡ØDIME¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖÅÁÀâ¤Î1Ç¯¤ò¥Ç¡¼¥¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª¡¡ÂçÃ«SHOÈñ¡ÒÄ¶¡Ó¸¦µæ¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢ÂçÃ«¤ò¹¹ð¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤ÎÀëÅÁ¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ú¢¨1¡Û¡£¿ôÂ¿¤¢¤ë¹¹ð¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÈþÍÆ¹¹ð¤ÎÊ¸Ì®¤ÇÉ®¼Ô¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬²½¾ÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥³¡¼¥»¡¼¤Î¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê¹â²Á³ÊÂÓ¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡Ú¢¨2¡Û¡£
¡¡¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏÆ°²è¹¹ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÞÂÎ¤ÇÂç¡¹Åª¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¼çÍ×±Ø¶áÊÕ¤ä¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÇÂç¤¬¤«¤ê¤ÊÆÃÀß¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÀßÃÖ¤·¤¿ÈÎÂ¥³èÆ°¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Ú¢¨3¡Û¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¾¦ÀïÅ¸³«Ãæ¤Î2023Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¡¢JRÃÓÂÞ±Ø¹½Æâ¤ÎÃÏ²¼ÄÌÏ©¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤Î»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ê£¿ô¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤Î²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë·«¤êÊÖ¤·±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«¤Î´é¤Ç¤·¤¿¡£¹õ¤¤¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Æ´é¤À¤±¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢ÌÓ·ê¤¬¤¹¤Ù¤Æ¾Ã¼º¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³ê¤é¤«¤ÊÈ©¤Ï¸÷¤êµ±¤¡¢´é¤Ï¤Û¤ÜÀµÌÌ¤Î³ÑÅÙ¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°Á°¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÃÓÂÞ±Ø¹½Æâ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Î¹¹ð¡Ê2023Ç¯»£±Æ¡Ë
¡ÖÈ©¤òÀ°¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¥í¥´¡¢²èÌÌ¤Î±¦²¼¤Ë¤ÏÈþÍÆ±Õ¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬ÆâÂ¦¤«¤é¸÷¤êµ±¤¤¤ÆÇ»º°¤ÎÇØ·Ê¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢¿ÀÂ÷¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢À»Áü¡Ê¥¤¥³¥ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÁñ¸·¤µ¤µ¤¨´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¯2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÄ¶¤¨¤¿¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëÂçÃ«¤Ë½Å¤Í¤¢¤ï¤»¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2010Ç¯ÂåËö°Ê¹ß¡¢²½¾ÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼¡¡¹¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤äÇÐÍ¥¤Ê¤ÉÃËÀÃøÌ¾¿Í¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Î¥³¥¹¥áÇä¤ê¾ì¤ÇÃËÀ¤Î¼Ì¿¿¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Î¹¹ð¤¬Æ¬È´¤±¤Æ¶¯¤¤ÁÊµáÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÀµÌÌÁü¤ËÆ´¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¿òÇÒ¡×¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¡¢¿òÇÒ¡¦¿®¶Ä¤ÎÇ°¤ò¹þ¤á¤¿´ãº¹¤·¤¬¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«¤Î¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Î¹¹ðÉ½¸½¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¸þ¤±¤ÎÈþÍÆ¹¹ð¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×ÉÁ¼Ì¤È¤½¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤è¤ê¤âÂçÃ«¤ÎÂ¸ºß¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¹¹ðÉ½¸½
¡¡ÂçÃ«¤ÎÀµÌÌÁü¤Ë¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÉ½¸½¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î´ë¶È¤Î¹¹ð¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤ÏÂçÃ«¤¬¼Ì¤ë²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ë¡¢Èà¼«¿È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼ê½ñ¤Ê¸»ú¤ÇÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤è¤ê¤âÂçÃ«¤ÎÂ¸ºß¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Ï¡¢2019Ç¯¤«¤é2025Ç¯3·î¤Þ¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¹¹ð¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ËÅ¹Æ¬¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¹¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿ÂçÃ«¤ÎÀµÌÌÁü¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤·¤«ÉÁ¤±¤Ê¤¤Ì´¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤ë¡£You can be a challenger.¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬ÂÀ»ú¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¡¢ÂçÃ«¤Ë¤è¤ë¼ê½ñ¤¤ÎÊ¸»ú¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤ò¤Ä¤¯¤é¤º¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤È½ðÌ¾¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍø¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ê¤É¤Î¶ä¹Ô¤Î¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤ï¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¾ðÊó¤ÏµºÜ¤µ¤ì¤º¡¢ÂçÃ«¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÃ´¤¤¼ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö²ÁÃÍ¡×¤½¤Î¤â¤Î¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿²¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀ¾Àî¤Ï2017Ç¯¤«¤éÂçÃ«¤È·ÀÌó¤·¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡Ö¥¨¥¢¡¼¡×¤Î¹¹ð¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¹ð¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¿òÇÒ¡×¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ç¤¹¡Ú¢¨4¡Û¡£¿ÈÄ¹193¥»¥ó¥Á¤ÎÂçÃ«¤Î¤Û¤ÜÅù¿ÈÂç¡¦ÀµÌÌÁ´¿ÈÁü¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¿¥ª¥ë¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ÎÂ¸ºß¤òÈ©¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Û¤É¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´Íý¤Ë¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«¤Î°Ò¸÷¤Ë¤¹¤¬¤ê¤¿¤¤¡¢¤´Íø±×¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ë¶È¤È¾ÃÈñ¼ÔÁÐÊý¤Î´êË¾¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹¹ð¤ä¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¿òÇÒ¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¡×»ëÀþ¤ÎÍýÍ³
¡¡Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢É®¼Ô¤¬¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Î¹¹ð¤«¤é¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¼õ¤±¤¿Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬¡Ö¤Û¤ÜÀµÌÌ¤«¤é¿¿¤ÃÄ¾¤°Á°¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î¥³¥¹¥áÇä¤ê¾ì¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢´é¤ò·¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¿¶¤ê¸þ¤¯¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»ÍÊ¬¤Î»°ÀµÌÌ¤Çº¸±¦¤É¤Á¤é¤«¤ÎÌÜÀþ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤ÎÃí°Õ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¥â¥Ç¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¼ó¤ò·¹¤²¤Æ¡¢Î®¤·ÌÜ¤ä¾åÌÜ¸¯¤¤¤ò¤¹¤ë¡×¡Ö¸ªÉý¤ò¶¯Ä´¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸ª¤ÎÀè¤ò²è³Ñ¤«¤é³°¤¹¡¢¸ª¤òÆâÂ¦¤Ë¸þ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥á´é¤ä¥Ý¡¼¥º¤¬¤è¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ì¿Þ3¡Í¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥º¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤äÇÐÍ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬Êú¤¯Æ´¤ì¤äÎø°¦´¶¾ð¤ËÁÊµá¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¹â¿ÈÄ¹¤Ç¤¬¤Ã¤·¤ê¤·¤¿ÂÎ·¿¤ÎÃËÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´Å¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤äµ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤Ç¾åÌÜ¸¯¤¤¤ÇÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ä¿ÈÉý¤Ç½÷À¤ò°Ò°µ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬¥³¥¹¥áÇä¤ê¾ì¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡ÖÈþÎï¤ÊÃËÀÁü¡×¤Î¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö½÷À¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¸«¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡Ê ¢â¥â¥Æ¤ë¡ËÃËÀÁü¡×¤Î·¹¸þ¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¡ÖÀµÌÌ¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°Á°¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡×ÂçÃ«¤Î¼Ì¿¿¤Ï°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ëÀþ¤ÎÉ½¸½¤Ï¡ÖÈ©¤òÀ°¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È·ë¤Ó¤Ä¤¡¢Èà¤Î»ëÀþ¤ÏÂ¾¼Ô¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¡×»ëÀþ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¶À¤Ë±Ç¤Ã¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»ëÀþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿À³Ê²½¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡°ìÊý¡¢Æ°²è¹¹ð¤Ç¤ÏÀµÌÌÁü¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂçÃ«¤Î´é¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Å¤¤¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¿¤º¤àÂçÃ«¤ÏÀû²ó¤¹¤ë¥«¥á¥é¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¡¢¶À¤ÎÃæ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡£¤¤¤¤´é¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖÈ©¤òÀ°¤¨¤ë¡£¼«Ê¬¤¬À°¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ËÂ³¤¡¢ÂçÃ«¤¬¶À¤ÎÃæ¤ÎÈà¼«¿È¤È¸ß¤¤¤Ë¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¤¢¤Ã¤ÆËË¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Û¶õ´Ö¤Î¸òº¹¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¶À¡×¤ÎÂ¸ºß¤äÀû²ó¤¹¤ë¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢ÂçÃ«¤òÀµÌÌ¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤éÇÒ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿òÇÒ¤Î»ëÀþ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¾åÊý¤È²¼Êý¤«¤éÇò¤¯¸÷¤ë¥é¥¤¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¾È¤é¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÂçÃ«¤ÎÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤¬¥¢¥Ã¥×¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿¸å¡¢¡Ö¥ê¥Ý¥½¡¼¥à ¥ê¥Ú¥¢¥»¥é¥à¡×¤È¤¤¤¦¼öÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊÌ¾¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈþÍÆ±Õ¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬Îî¸³¤¢¤é¤¿¤«¤ÊÈëÌô¤Î¤è¤¦¤ËÍ¯¤½Ð¤ë¿å¤ÎÃæ¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾åÊý¤È²¼Êý¤«¤é¾ÈÌÀ¤ò¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯Åö¤Æ¤Æ´éÎ©¤Á¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë±é½Ð¤Ï¡¢Èþ½Ñ´Û¤äÇîÊª´Û¤ÇÄÄÎó¤µ¤ì¤ëÎ©ÂÎºîÉÊ¤ò¾È¤é¤¹¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¥é¥¤¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÇÌÌ¤È¤·¤Æ¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¿åÌÌ¤ÎÈ¿¼Í¸÷¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢Ê¿Åù±¡Ë±ÑàÆ²¤Î°¤ÌïÂËÇ¡ÍèÁü¤Î´é¤¬°¤»úÃÓ¤ÎÈ¿¼Í¸÷¤Ç¾È¤é¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¿ÍÊªÉÁ¼Ì¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê¤â¤Î¡¢¿À¡¹¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¼¨¤¹¸÷¤Î±é½Ð¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤â¤È¤Ç¶À¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«¸Ê¤ÎÆâÌÌ¤Ë¸þ¤¤¢¤¤¡¢³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿´¤òÀ°¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹Àº¿ÀÃÃÏ£¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂçÃ«¤ÎÀº¿ÀÀ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈæ½Å¤òÃÖ¤¤¤¿¹¹ð¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ÏÃËÀ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤âÆÀ¤ë¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¢¡¢¡
¢¨1¡¡¡ØDIME¡Ù2025Ç¯2¡¦3·îÁý´©¹æ
¢¨2¡¡¡ÖDECORTÉ ╳ ÂçÃ«æÆÊ¿ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡×¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ
https://www.decorte.com/site/s/liposome_ohtani.aspx
¢¨3¡¡2023Ç¯¤«¤é¤Î¹¹ðµ¯ÍÑ¤Ë¤è¤ë¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢É½»²Æ»¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤¬2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨4¡¡¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Áª¤ó¤À¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡Î¥¨¥¢¡¼SX¡Ï¡ÃAiR¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¡Î¥¨¥¢¡¼¡Ï¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹
https://www.airsleep.jp/ohtani/
¡Ò¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¼ã¤¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈ¯¸À¤¬Âç±ê¾å¡Ä»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿2024Ç¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡ÈËÜÅö¤Î°Õ¿Þ¡É¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¾®ÎÓ Èþ¹á¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë