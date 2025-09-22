¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¼ã¤¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈ¯¸À¤¬Âç±ê¾å¡Ä»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿2024Ç¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡ÈËÜÅö¤Î°Õ¿Þ¡É
¡Ò¡Ö¤Þ¤ë¤Ç°¤ÌïÂËÇ¡ÍèÁü¡×¸÷¤êµ±¤¯È©¤Ë¼ê½ñ¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¹¹ð¤Ë¡Ö¤´Íø±×¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¤¿¤¤¡×¿Í¡¹¤Î¡È¿òÇÒ¿´¡É¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡´ë¶È¹¹ð¤ÎÀº¹ÊÌÅª¤ÊÉ½¸½¤¬ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¡È±ê¾å¡É¤·¤¿»öÎã¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ë¥Ã¥¥º¥à¤äÀÅª¾ÃÈñ¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½÷À¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ½¸½¤Ð¤«¤ê¤À¡£¹¹ð¤ÇÃËÀ¤¬¤É¤¦ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØNews23¡Ù¤Ç¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡È±ê¾å¡É¤·¤¿¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¹¹ð¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼É½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹Ç¯Ê¬ÀÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¾®ÎÓÈþ¹á»á¤Î¡Ø¤½¤Î¡ÒÃË¤é¤·¤µ¡Ó¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤¿¤Î¡©¡¡¹¹ð¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ö¥Ç¥¤ëÃË¡×¤Î¸½ºßÃÏ¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡£
¡¡½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤È¾Î¤·¤¿¤³¤È¤Ç»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿2024Ç¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¥Ý¥¹¥¿¡¼¡£¼¡¤ÎÁíºÛÁª¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿º£¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤É¤ó¤Ê°Õ¿Þ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î4²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×È¯¸À¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¡¡2024Ç¯8·î¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Íâ·î¤ÎÁíºÛÁªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÎòÂåÁíºÛ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¥¦¥§¥ÖÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Æü¡¢TBS·Ï¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Önews23¡×¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤¬¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢¡Ö¡Ø¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎÂçÈ¿¶Á¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª2024¡ÖTHE MATCH¡×¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡¢2024Ç¯¡Ë½ÐÅµ¡§https://www.jimin.jp/news/press/208882.html
¡¡»¿Æ±¤¹¤ë°Õ¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ä¡Ö¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¹âÎðÃËÀ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤À¤±¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÃ¼Åª¤Ë¼¨¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ÎÃËÀÃæ¿´¼çµÁ¤È¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÉÔÊ¿Åù¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤ÃÏ°Ì¤ÈÌ¾ÍÀ¤òÉÕÍ¿¤µ¤ì¸¢ÎÏ¤ò¹Ô»È¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ëÃËÀ¤ò¤Ò¤È¤·¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È³ç¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢Èà¤é¤òÉå¤¹¤è¤¦¤Ê·É°Õ¤Ë·ç¤±¤¿É½¸½¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤È¤¤¤¦ÈæÓÈ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í¤ò¥â¥Î¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¦ÃËÀº¹ÊÌÅª¤ÊÉ½¸½¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë°Õ¸«¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¸øÅª¤Ê½ÅÍ×À¤ò»ý¤Ä¥Ý¥¹¥È¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ËÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¼ã¤¤½÷À¤Î¸ý¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤òÃæ¿´¤Ë´¶¾ðÅª¤Ê¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×È¯¸À¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¶Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ã¤¤½÷À¤¬¸øÅª¤Ê¶õ´Ö¤ÇÇ¯Ä¹ÃËÀ¤ò¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë´÷Èò´¶¾ð¤¬¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Î´Ö¤Ç¹¤¯¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Úº¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾¤ËÆÇéý»°ÂÀÉ×¤¬¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤³¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ö¡Ø¥¸¥¸¥¤¤ÎÄÑ¼Ñ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê³¨ÌÌ¤À¤Ê¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¤Ï¸¢ÎÏ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ÷»É¤ò¹þ¤á¤¿É½¸½¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¬¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇßõÎõ¤ËÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ú¢¨1¡Û¡£ÃËÀ¤Î¤¢¤êÊý¤òÈãÉ¾¤·¡¢Ãã²½¤¹ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¸ÀÆ°¤¬µöÍÆ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¯Îð¤äÎ©¾ì¤¬¶á¤¤ÃËÀ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤Ï½÷Àº¹ÊÌ¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«
¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤¬¡ÖÃËÀº¹ÊÌ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ï½÷Àº¹ÊÌ¤À¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë°·¤ï¤ìÊý¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÃæ¹âÇ¯°Ê¾å¤Î½÷À¤¬¹¹ð¤ä¹Êó¤ËÉ½¾Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â²ð¸î¤ä´Ç¼è¤ê¤Ê¤É¤Î¥±¥¢Ï«Æ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤ÈÌ¾»Ø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼ºÎé¤È´¶¤¸½ý¤Ä¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«¤éÁª¤ó¤Ç¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤¤¤¤ÈÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥ó¥À¡¼´Ö¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤¬Â³¤¯¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ð¤«¤ê¤¬¼Ò²ñÅª¤Ê¿®ÍêÀ¡¦»ØÆ³ÅªÎ©¾ì¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²×Î©¤Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼ã¤¤½÷À¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ÎÈ¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤éÁêÄÈ¤òÂÇ¤ÄÌò³ä¤òÃ´¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃæ¤Ç½÷À¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¶ì¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÀµÄ¾¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ë¿Í¤ÎÅÐ¾ì¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿ÁíºÛÁª¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÈÆ°²è¤ÎÉ½¸½¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢½éÂå¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤¿Ê¿°æÂîÌé¹ÊóËÜÉôÄ¹¤¬À©ºî»Ø´ø¤ò¤È¤ê¡¢ÅÞÆâ¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿7ËüËç¤Î¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿ÎòÂåÁíºÛ¤Î¼Ì¿¿¤¬ÁÇºà¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁíºÛ¤ÏºßÇ¤´ü´Ö¤ÈÇ§ÃÎÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥µ¥¤¥º¤¬·è¤á¤é¤ì¡¢¥³¥é¡¼¥¸¥å¤µ¤ì¤¿²èÌÌ¤ÎÃæ±û¤Ë¡Ö»þÂå¤Ï¡ØÃ¯¡Ù¤òµá¤á¤ë¤«¡©¡¡THE MATCH ¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª2024¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MATCH¤Ë¤Ï¡Ö»î¹ç¡¦¾¡Éé»ö¡×¤È¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î¥Ë¡¼¥º¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤ò¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ú¢¨2¡Û¡£
¡¡Ç§ÃÎÅÙ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¡¢ÅÄÃæ³Ñ±É¡¢¾®Àô½ã°ìÏº¤Î3¿Í¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°·¤ï¤ì¡¢¤½¤Î´Ö¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤ËÎòÂå¤ÎÁíºÛ¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï±éÀâ¤äÅúÊÛ¤ÎºÇÃæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂç¤¤Ê¼ê¿¶¤ê¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬ÁªÊÌ¤µ¤ì¡¢¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤ÎÁíºÛ¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¾®¤µ¤Ê»Ñ¤Ç¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²èÌÌ¤Î±¦¾åÃ¼¤Î´ß¿®²ð¤ÏÀÅÅª¤Ê¥Ý¡¼¥º¤äÉ½¾ð¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ¾Çò¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¤É¤³¤«Éâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²èÌÌÃæ±û¤Ë¤¤¤ëÂ¹¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¤òÇØ¸å¤«¤é¸«¤Ä¤á¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÍÅ²ø¡×¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê×ºß¤¹¤ë¡ÖÃË¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤È²ÈÉãÄ¹À©À¯¼£
¡¡¤³¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î´ØÏ¢µ¡´Ø¤äµÄ°÷²ñ´Û¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÞËÜÉô¤Î³°ÊÉ¤Ë²£ÃÇËë¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¡¢ÁíºÛÁª´ØÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊóÆ»¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¹Êó¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÔÌ±¤ÎÈ¿±þ¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤ÎÌ¤Íè»Ö¸þ¤ÎÉ½¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢ÃËÀ¤¬»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¿À¯¼£¤ò¡ÖTHE MATCH¡Ê¥Þ¥Ã¥Á¡á¾¡Éé»ö¡¦»î¹ç¡Ë¡×¤È¤¤¤¦³ÊÆ®µ»¤ä±Ç²è¤ò»×¤ï¤»¤ë¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥¨¥ó¥¿¥á´¶¤Î¶¯¤¤É½¸½¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤òÉ½¤¹À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤¿¤Á¤¬¶¥¤¤Àï¤¦¤³¤È¤Î¶½Ê³¤ò»ë³Ð²½¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¼êË¡¤È¤·¤Æ¥³¥é¡¼¥¸¥å¤¬ÉÑÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Î´ÇÈÄ¡¢Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Î¹¹ð¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÉ½¸½¤â¤³¤Î·ÏÉè¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¥³¥é¡¼¥¸¥å¤Ë¤è¤ë¡ÖµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¾õÂÖ¤Ï¡¢¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×É½¸½¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤ëºÝÎ©¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½÷À¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â»×¤¤Åö¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤Î¿ÞÁü¤ò¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÂ«¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¹çÀ®¤·¤Æ°·¤¦É½¸½¤ÏÃËÀ¤Û¤É¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÂçÈ¾¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤Î½÷À¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¤¬¡ÖµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¾õÂÖ¤ÎÃæ¤Ë¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¢Â°ÁÈ¿¥¤ÎÀµ¼°¤Ê¹½À®°÷¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸ÄÊÌ¤Î¿Í³Ê¤È¤·¤ÆÂº½Å¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¹¹ðÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î¥à¡¼¥É¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¾¡Éé»ö¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ä¶½Ê³¾õÂÖ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼ç´ã¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¸Ä¿Í¤¬ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ËÊô»Å¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬É½¸½¤ÎÃæ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿45ÉÃ¤Î¥¦¥§¥ÖÆ°²è¤Ï¡¢¤¢¤¿¤«¤â¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹±Ç²è¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤Î¤è¤¦¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎòÂåÁíºÛ¤Î±éÀâ¤Î¾ìÌÌ¤ò¤Ä¤Ê¤²¡¢Çò¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ï¥¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î±ÇÁü¤Ë±éÀâ¤òÊ¹¤¯·²½°¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¿¥¤ê¸ò¤¼¤é¤ì¡¢½ÅÄã²»¤ÎÃËÀ¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¶ÛÇ÷´¶¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë²»³Ú¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ë¡Ö»þÂå¤Ï¡ØÃ¯¡Ù¤òµá¤á¤ë¤«¡©¡×¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÃ¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡ØÃ¯¡Ù¤À¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸¸À¤¬ÂÀ¥´¥·¥Ã¥¯¼ÐÂÎ¤ÎÊ¸»ú¤Ç²èÌÌº¸¤«¤é±¦¤Ø¤È¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±éÀâ¤òÊ¹¤¯·²½°¤Î¤¦¤Á¡¢´é¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¼ã¤¤½÷À¡¢ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¡¢¹âÎð¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£26ÉÃ¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¡Ö¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¼é¤ê¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤È¤¤Ïí´í°¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¹ñ¤òÆ³¤±¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤ë¤È¤¡¢¡Ö¼é¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë½÷À¤ÈÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤Î´é¤¬½Å¤Í¤é¤ì¡¢¡Ö½÷À¤È»Ò¤É¤â¤ÏÃËÀ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ë½¾¤¦¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦²ÈÉãÄ¹À©Åª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ê·Á¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤È¤¤Ïí´í°¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢2024Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÏÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤Ë¤è¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢¡Öºþ¿·´¶¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÌÜÅª¤Î°ì¤Ä¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄäÂÚ´¶¤ÎÂÇÇË¤äÀ¤Âå¸òÂå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¼ç´ã¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÈÆ°²è¤Ï²ÈÉãÄ¹À©Åª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î»ÑÀª¤òÏªÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÀÐÇËÌÐ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ·ëÅÞ70¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ëÂè92²óÅÞÂç²ñ¡Ê2025Ç¯3·î³«ºÅ¡Ë¤Î²ñ¾ì¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎò»Ë¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ·Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ú¢¨3¡Û¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Î®¹Ô¤é¤»¤¿¡ÖÃÇ¸À¸ýÄ´¡×¤È¡ÖÂÀ¥´¥·¥Ã¥¯¼ÐÂÎÊ¸»ú¡×
¡¡É®¼Ô¤¬Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤È¤¯¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÂÀ¥´¥·¥Ã¥¯¼ÐÂÎ¤ÎÊ¸»ú¤ò²èÌÌÆâ¤Ç¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÉ½¸½¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¥Ý¥¹¥¿¡¼¤äÆ°²èCM¤ÇÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¡¢Ã»¤¤Ê¸¸À¤ÈÃÇ¸À¸ýÄ´¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤äÀª¤¤¡¢ÀÚÇ÷´¶¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¤ÎÅý°ìÃÏÊýÁªµó¤ÎºÝ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡ÖÀ¯¼£¤Ï¤¤¤ÄÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡£¡ô°Ý¿·¤Ï¤ä¤ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î´ðÄ´¿§¤Ç¤¢¤ë²«ÎÐ¿§¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÈÇò¹õ¤Î±ÇÁü¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÃËÀ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤ËÊ¸»ú¤¬º¸¤«¤é±¦¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢Åö»þÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¾ì¿¹¬¤È¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸¤¬¡Ö¡ô°Ý¿·¤Ï¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤ËÆ±¤¸Êý¸þ¤ËÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¤Þ¤¹¡Ú¢¨4¡Û¡£
¡¡Î¾¼Ô¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±ÇÁü¤Î¹½À®¤ä¶ÛÇ÷´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤äBGM¤Î»È¤¤Êý¤â¤è¤¯»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¡ÖÁ°¤Ë¸þ¤«¤¦¡×¡ÖÄäÂÚ´¶¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¡×¤³¤È¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿±ÇÁüÉ½¸½¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤È²ò¼á¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÀ¥´¥·¥Ã¥¯¤Ç¼ÐÂÎ¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÅö»þ¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤À¤Ã¤¿´ßÅÄÊ¸Íº¤¬¡Ö·èÃÇ¤È¼Â¹Ô¡£Êë¤é¤·¤ò¼é¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ÇÀ©ºî¤·¤¿À¯¼£³èÆ°ÍÑ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°Ç¤¡¢Á°¡¹Ç¤¤ÎÁíºÛ¤Ç¤¢¤ë¿ûµÁ°Î¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¼ÐÂÎ¤ÎÊ¸»ú¤ÏÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´ßÅÄÀ¯¸¢¤Î»þÂå¤Ë¡ÖÀª¤¤¡×¡Ö¹ÔÆ°ÎÏ¡×¡ÖÌö¿Ê¡×¤ò»ë³ÐÅª¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤ëÉ½¸½¤È¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Î¹Êó¤ÎÃæ¤ËÄêÃå¤·¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÆ»Ñ¤äÂÖÅÙ¡¢Ã»¤¯¸À¤¤ÀÚ¤ëÊ¸¸À¤òÄÌ¤·¤Æ°õ¾Ý¤Å¤±¤ò¹Ô¤¦¥¤¥á¡¼¥¸ÀïÎ¬¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â²èÌÌ¤Î±¦²¼¤ÇÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®Àô½ã°ìÏº¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®Àô¤Ï¡ÖÀ»°è¤Ê¤¹½Â¤²þ³×¡×¤ä¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¹ñÌ±¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡Ö¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¡¦¥Ý¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿2001Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Î³°ÊÉ¤Ë¡Ö¾®Àô½ã°ìÏº¤ò»Ù¤¨¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Ë¡¢ÎÏ¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¼«¿È¤Î´é¤ò¶Ä³Ñ¤ÇÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ÎµðÂç¤Ê¿â¤ìËë¤ò·Ç½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¸«¾å¤²¤é¤ì¤ë¡×¥ê¡¼¥À¡¼Áü¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÏÆ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Æ¡¢È¯Çä³«»Ï5Æü´Ö¤Ç10ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡Ú¢¨5¡Û¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Íµ¤¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ì¿¿½¸¡ØKOiZUMi ¾®Àô½ã°ìÏº¼Ì¿¿½¸¡Ù¡Ê³û»ÖÅÄ¹§°ì»£±Æ¡¢ÁÐÍÕ¼Ò¡¢2001Ç¯¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«¿È¤È¼«Ì±ÅÞ¤òÀëÅÁ¤·¤¿¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®Àô·à¾ì¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿·à¾ì·¿¤ÎÀ¯¼£¼êË¡¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¤ä¤êÊý¤ò¡¢»ÍÈ¾À¤µª¶á¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÆ§½±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¥Ý¥¹¥¿¡¼Æâ¤Ç¤Î°·¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é¤â´¶¤¸¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¯¤é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡Öºþ¿·´¶¡×¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤â¡Ä
¡Ö»þÂå¤Ï¡ØÃ¯¡Ù¤òµá¤á¤ë¤«¡©¡×¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÏÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤íÁíºÛÁª¤ÇÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÅÞ°÷¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎAI¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥³¥é¡¼¥¸¥å¤È±ÇÁüÉ½¸½¤Ç¡Öºþ¿·´¶¡×¤ò±é½Ð¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¹¤¯¹ñÌ±¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼«Ì±ÅÞ¹Êó¤ÎÌÜÏÀ¸«¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì½³¤µ¤ì¡¢º¬Äì¤Ë¤¢¤ë²ÈÉãÄ¹À©Åª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ä¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿À¯ÅÞ¤ÈÀ¯¼£²È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤ÎÈ¯¸À¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¡Ö±ê¾å¡×¤ò·Àµ¡¤È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯¼£²È¤äÀ¯ÅÞ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÈãÉ¾Åª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÀ¯¼£¤Ë´Ø¿´¤ò¸þ¤±¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢³¹Ãæ¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ëÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍ±×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¢¡¢¡
¢¨1¡¡ÆÇéý»°ÂÀÉ×¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¿¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢¹âÎð¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¥¸¥¸¥¤¡¢¥Ð¥Ð¥¢¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤Ä¤Ã¤³¤ß¡¢¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡¡Ö»þÂå¤ÏÃ¯¤òµá¤á¤ë¤«¡©¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª2024¡ØTHE MATCH¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡¢2024Ç¯8·î21Æü
https://www.jimin.jp/news/press/208882.html
¢¨3¡¡¡ÖÂè92²óÅÞÂç²ñ¤ò³«ºÅ »²±¡Áª É¬¾¡¤Ø°ì´Ý¤Î·è°Õ¡ØÀ¯¼£¤Ï¹ñÌ±¤Î¤â¤Î¡ÙÎ©ÅÞÀº¿À¤Ø¤Î»×¤¤¿·¤¿¤Ë¡×¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡¢2025Ç¯3·î9Æü
https://www.jimin.jp/news/information/210111.html
¼«Ì±ÅÞ¹ÊóËÜÉôÄ¹¡¦Ê¿°æÂîÌé¤ÎX¡ÊµìTwitter¡ËÅê¹Æ
https://x.com/hiratakuchan/status/1923202599328866727
¢¨4¡¡¡Ö¡ÚÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡ÛÀ¯¼£¤Ï¤¤¤ÄÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡£¡ô°Ý¿·¤Ï¤ä¤ë¡×YouTube¡Ê¸½ºß¤ÏÈó¸ø³«¡Ë
https://www.youtube.com/watch?v=yoSMg2dGhEY
¢¨5¡¡¡Ö¾®Àô¼óÁê¥Ý¥¹¥¿¡¼ÂçÇä¤ì¡¿¹ÔÎó¤Ç¼«Ì±¾Ð¤¤»ß¤Þ¤é¤º¡×»Í¹ñ¿·Ê¹¡¢2001Ç¯5·î25Æü
https://www.shikoku-np.co.jp/national/political/20010525000009
¡Ê¾®ÎÓ Èþ¹á¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë