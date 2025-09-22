コールドスリープ（活動休止）に入ることを発表した3人組テクノポップユニット、Perfumeのメンバー、あ〜ちゃん（36）が22日までにインスタグラムを更新。ファンやメンバーらへの感謝をつづった。

あ〜ちゃんはメジャーデビュー20周年記念日を迎えたことや、活動休止発表に対する反響を受け「たくさんのおめでとうメールありがとう！！そして私たちの未来を、人生を、優しく受け止めて背中を押してくれるたくさんのメッセージ、ありがとう」と感謝。「『あぁ、25年間まちがってなかったなぁ、信じてやってきてよかった、繋がってるんだなぁ』と思いました。とても勇気のいる言葉の数々だったけど、3人の心からの言葉を紡いで表現してみて本当によかったです。伝わっていて本当に嬉しかった」と思いをつづった。

続けて「明日、明後日はついに東京ドームライブ！！このライブがコールドスリープ前、最後のライブになります」と告知。「どの時代に出会った方でもきっと楽しんでもらえると思う！！まじ最っ高に楽しもっ！！！はじけよ！！！！私らだけで貸切のDOME」と呼びかけるとともに、「ゆかちゃんのっち “この瞬間”に私を隣に選んでくれてありがとう」とメンバーへのメッセージもつづった。

Perfumeはデビュー20周年の21日、公式サイトで12月31日をもってコールドスリープ（活動休止）に入ると発表。「25周年を迎えた私たちが、初めてそれぞれの人生にクローズアップして向き合って、新しい私たちを見つけていこう、という時間です」とし、将来的なカムバックの意思もうかがわせている。