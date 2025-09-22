9月21日、倖田來未がInstagramを更新した。

【写真】「ポーズ可愛い」と反響！リハーサル中のダンスSHOTを公開

10月18日より、25周年イヤーを記念するアリーナツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』の開催を控えている倖田。

今回の投稿では、「ライブリハーサル NO DOUBT tour Tシャツにて」と綴ると、スタジオのような場所でオーバーサイズのTシャツから引き締まった美脚を覗かせながらリハーサルを行う様子を複数の写真で公開。

この投稿に対し、ファンからはツアーの開催を心待ちにする声に加えて、「可愛すぎる」「永久保存」「美人です！」「くみちゃんのポーズ可愛い」といったコメントも集まっていた。

今年がデビュー25周年イヤーで、精力的な活動を展開している倖田。10月からのアリーナツアーに加え、12月にはディナーショー『KODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」』も開催予定だ。

画像出典：倖田來未オフィシャルInstagramより