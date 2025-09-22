2025Ç¯9·î22Æü¡Á9·î28Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡Ê²´ÍÓºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯9·î22Æü¡Á9·î28Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
½àÈ÷ËüÃ¼¤Ë¡£
¥«¥ó¤¬ºã¡Ê¤µ¡Ë¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¤Õ¤È¤Ò¤é¤á¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤È¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥»¡¼¥Õ¡×¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¡£Àè¤ÎÀè¤òÆÉ¤ó¤ÇÃÊ¼è¤ê¤òÁÈ¤à¡¢Í½Ìó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¡¢Ì¤Íè¤ËÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ä¥¤ò¸Æ¤Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÅÜ¤é¤ì¤º¤ËºÑ¤à¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Æ±ºá¤È¼«¼ó¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¼¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´°Õµ¤¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢Á´°÷¸«Æ¨¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢Í±Í½¤ò¤â¤é¤¨¤ëÅª¤Ê¥ß¥é¥¯¥ë¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¾ì½ê¤Ø¡£¥Ç¡¼¥È¤Ç¤â´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÀèÆÉ¤ß¤ÈÎ¢ÆÉ¤ß¤Ç¡¢
½àÈ÷ËüÃ¼¤Ë¡£
¥«¥ó¤¬ºã¡Ê¤µ¡Ë¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¤Õ¤È¤Ò¤é¤á¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤È¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥»¡¼¥Õ¡×¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¡£Àè¤ÎÀè¤òÆÉ¤ó¤ÇÃÊ¼è¤ê¤òÁÈ¤à¡¢Í½Ìó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¡¢Ì¤Íè¤ËÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ä¥¤ò¸Æ¤Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÅÜ¤é¤ì¤º¤ËºÑ¤à¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Æ±ºá¤È¼«¼ó¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¼¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´°Õµ¤¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢Á´°÷¸«Æ¨¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢Í±Í½¤ò¤â¤é¤¨¤ëÅª¤Ê¥ß¥é¥¯¥ë¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¾ì½ê¤Ø¡£¥Ç¡¼¥È¤Ç¤â´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)