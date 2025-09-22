¡ÖÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×±Ñ½÷»ÒÁª¼ê¤é¤¬ÁÊ¤¨¤¿¡È¥µ¥Ö¥È¥é¥Ã¥¯ÌäÂê¡É¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤«¤é°ÜÆ°Ìó3¥¥í¤Î´Ä¶¤ËÊ®½Ð¤·¤¿ÉÔËþ¡Ö¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
²ñ¾ìÀßÄê¤ËÉÔËþ¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Û¥¸¥¥ó¥½¥ó
¡¡9·î21Æü¡¢9Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¿À¤³¦Î¦¾å¤ÏºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡ÈÄ¶¿Í¡ÉÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËºÌ¤é¤ì¤¿Âç²ñ¤Ï¡¢Âè8Æü¡Ê20Æü¡Ë½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢¹ç·×Æþ¾ì¼Ô¿ô¤¬53Ëü6990¿Í¡£ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿50Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡34Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ³«ºÅ¤ÏÇ®¶¸¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£¸å¤Î¹ñºÝ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤²ÝÂê¤â»Ä¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Âç²ñÁ°¤«¤éÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥µ¥Ö¥È¥é¥Ã¥¯ÌäÂê¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ËÜÈÖÄ¾Á°¤ÎºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¥µ¥Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡ÖÂèÆó¤ÎÀï¾ì¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë½ÅÍ×¤ÊµòÅÀ¡£¤½¤ì¤¬º£Âç²ñ¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÉÕ¶á¤ËÀßÃÖ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²ñ¾ì¤«¤éÌó3¥¥í¤âÎ¥¤ì¤¿Âå¡¹ÌÚ¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÀìÍÑ¤Î¥Ð¥¹¤ÇÌó15Ê¬¤Î°ÜÆ°¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÄ´À°¤Î¾ãÊÉ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÉÔËþ¤òÊú¤«¤»¤ë¼ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Î¼èºà¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥ï¡¼¥¯¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷»Ò800m¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¡¼¥ê¡¼¡¦¥Û¥¸¥¥ó¥½¥ó¤À¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Û¤Ü2»þ´Ö¤Ï¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤êÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë½àÈ÷¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤¿¤ÈÀµÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î¦¾å½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç5°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥Ã¥¡¦¥Ò¥ë¥Ä¤â¡Ö´ñÌ¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£ºÇ½ª½àÈ÷¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤éËÜÈÖ²ñ¾ì¤Þ¤Ç´Ö¤ò¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦´Ä¶¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¾õ¶·¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«ÂåÉ½¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¼¥ÁÃÌ¡Ë¤È¤âÃÇ¤¸¤é¤ì¤¿´Ä¶À°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âç²ñ¼çºÅ¼ÔÂ¦¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥³¡¼²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ãæ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×ÍÑ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¡Ö´°àú¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤«¤é¾¯¤·±ó¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢»þ´ÖÂÓ¤äÍËÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¸òÄÌ¤ÎÎ®¤ì¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
