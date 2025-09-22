プレミアリーグでの豊富な経験。J２のRB大宮が新ヘッドオブスポーツ就任を発表。マリオ・ゴメスも期待「将来の成功に近づくための次なる一歩」
J２のRB大宮アルディージャは９月22日、ヘッドオブスポーツにスチュアート・ウェバー氏が新たに就任することを発表した。
ウェールズ出身の41歳は、これまでリバプールやQPR、ノーリッジなどでチームスカウトといった要職を歴任。RB大宮ではトップチームの運営、選手の獲得、パフォーマンス分析、ユース育成などを含む、スポーツ部門の全てを統括する。テクニカルスタッフや経営陣と密接に連係し、スポーツ面における明確なフィロソフィーの策定および実行も担う。
ウェバー氏はクラブの公式サイトを通じて、「非常に野心的なプロジェクトの一員となれるユニークな機会であり、エキサイティングな挑戦だと感じています」とコメント。「RB大宮アルディージャには、日本サッカー界のリーダーになるための必要なすべての要素が揃っていますし、このクラブのスポーツ部門の未来を前に進めるための手助けができることを楽しみにしています」と意気込む。
なお、テクニカル・ダイレクターのマリオ・ゴメス氏、代表取締役社長の原博実氏のコメントは以下のとおり。
▼マリオ・ゴメス氏
「ウェバー氏をRB大宮アルディージャに迎え入れることができ、非常にうれしく思います。同氏は、プレミアリーグでの豊富な経験を持ち合わせており、大宮のクラブでレッドブルサッカーのスタンダードを徐々に定着させていくことを手助けしてくれます。同氏の専門知識やリーダーシップが、将来の成功に近づくための次なる一歩として、クラブの助けになると確信しています。
大宮のクラブはレッドブルサッカーネットワークにおいて重要な役割を担っており、ネットワーク間での相乗効果を作り出し、様々な機会をより効率的に活用することを目指していきます。ヘッドオブスポーツとして、同氏はスポーツ部門の全てを統括し、必要な意思決定を行います。また、同氏はクラブとレッドブルサッカーの繋がりを強化するための重要な役割も担っています」
▼原博実氏
「ウェバー氏は、明確なビジョン、豊富な経験を持ち合わせており、更に長期的な発展へのコミットメントをクラブにもたらしてくれます。同氏のヘッドオブスポーツ就任は、より高いレベルでの競技や安定的な成長を目指していくために、現代的なサッカーモデルを構築するというクラブの野心を反映しています。同氏と一緒に働けることを楽しみにしており、我々のクラブと日本のサッカー文化についての認識を合わせて、更に深めていきたいと思います」
※2025年１月より代表取締役社長とヘッドオブスポーツを兼任していた原氏は、代表取締役社長に専任することになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
ウェールズ出身の41歳は、これまでリバプールやQPR、ノーリッジなどでチームスカウトといった要職を歴任。RB大宮ではトップチームの運営、選手の獲得、パフォーマンス分析、ユース育成などを含む、スポーツ部門の全てを統括する。テクニカルスタッフや経営陣と密接に連係し、スポーツ面における明確なフィロソフィーの策定および実行も担う。
なお、テクニカル・ダイレクターのマリオ・ゴメス氏、代表取締役社長の原博実氏のコメントは以下のとおり。
▼マリオ・ゴメス氏
「ウェバー氏をRB大宮アルディージャに迎え入れることができ、非常にうれしく思います。同氏は、プレミアリーグでの豊富な経験を持ち合わせており、大宮のクラブでレッドブルサッカーのスタンダードを徐々に定着させていくことを手助けしてくれます。同氏の専門知識やリーダーシップが、将来の成功に近づくための次なる一歩として、クラブの助けになると確信しています。
大宮のクラブはレッドブルサッカーネットワークにおいて重要な役割を担っており、ネットワーク間での相乗効果を作り出し、様々な機会をより効率的に活用することを目指していきます。ヘッドオブスポーツとして、同氏はスポーツ部門の全てを統括し、必要な意思決定を行います。また、同氏はクラブとレッドブルサッカーの繋がりを強化するための重要な役割も担っています」
▼原博実氏
「ウェバー氏は、明確なビジョン、豊富な経験を持ち合わせており、更に長期的な発展へのコミットメントをクラブにもたらしてくれます。同氏のヘッドオブスポーツ就任は、より高いレベルでの競技や安定的な成長を目指していくために、現代的なサッカーモデルを構築するというクラブの野心を反映しています。同氏と一緒に働けることを楽しみにしており、我々のクラブと日本のサッカー文化についての認識を合わせて、更に深めていきたいと思います」
※2025年１月より代表取締役社長とヘッドオブスポーツを兼任していた原氏は、代表取締役社長に専任することになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”