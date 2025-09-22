RB大宮アルディージャ、41歳のウェバー氏が「ヘッドオブスポーツ」に就任！原博実氏の代表取締役社長専任も発表

J2のRB大宮アルディージャは22日、スチュアート・ウェバー氏がヘッドオブスポーツに就任することが決まったと発表した。

ウェールズ出身のウェバー氏は、2017年4月から2024年3月にかけて英2部のノリッジ・シティでスポーツダイレクターを務めていた41歳。彼の在任期間中、チームは2度のプレミアリーグ昇格を成し遂げている。

大宮では、トップチームの運営、選手の獲得、パフォーマンス分析、ユース育成などを含む、スポーツ部門の全てを統括。また、テクニカルスタッフや経営陣と密接に連携し、スポーツ面における明確なフィロソフィーの策定および実行なども担うという。

ウェバー氏はすでに来日しており、9月23日（火・祝）のトレーニングよりチームに合流するとのこと。関係者のコメントは以下の通り。

スチュアート・ウェバー氏

「非常に野心的なプロジェクトの一員となれるユニークな機会であり、エキサイティングな挑戦だと感じています。

RB大宮アルディージャには、日本サッカー界のリーダーになるための必要なすべての要素が揃っていますし、このクラブのスポーツ部門の未来を前に進めるための手助けができることを楽しみにしています」

Red Bull Soccer Technical Director マリオ・ゴメス氏

「ウェバー氏をRB大宮アルディージャに迎え入れることができ、非常にうれしく思います。

同氏は、プレミアリーグでの豊富な経験を持ち合わせており、大宮のクラブでレッドブルサッカーのスタンダードを徐々に定着させていくことを手助けしてくれます。同氏の専門知識やリーダーシップが、将来の成功に近づくための次なる一歩として、クラブの助けになると確信しています。

大宮のクラブはレッドブルサッカーネットワークにおいて重要な役割を担っており、ネットワーク間での相乗効果を作り出し、様々な機会をより効率的に活用することを目指していきます。

ヘッドオブスポーツとして、同氏はスポーツ部門の全てを統括し、必要な意思決定を行います。また、同氏はクラブとレッドブルサッカーの繋がりを強化するための重要な役割も担っています」

代表取締役社長 原博実氏

「ウェバー氏は、明確なビジョン、豊富な経験を持ち合わせており、更に長期的な発展へのコミットメントをクラブにもたらしてくれます。同氏のヘッドオブスポーツ就任は、より高いレベルでの競技や安定的な成長を目指していくために、現代的なサッカーモデルを構築するというクラブの野心を反映しています。

同氏と一緒に働けることを楽しみにしており、我々のクラブと日本のサッカー文化についての認識を合わせて、更に深めていきたいと思います」

なお、原氏は2025年1月より代表取締役社長とヘッドオブスポーツを兼任していたが、ウェバー氏のヘッドオブスポーツ就任に伴い代表取締役社長に専任となる。