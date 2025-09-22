「1人旅で行きたい福島県の温泉地」ランキング！ 2位「磐梯熱海温泉」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年9月5〜8日の期間、全国10〜60代の男女233人を対象に、「1人旅で行きたい温泉地」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「1人旅で行きたい福島県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「猪苗代湖があり自然豊かで癒されそうだから」（40代女性／兵庫県）、「磐梯山の景色を一人で堪能したいから」（30代女性／埼玉県）、「福島県なのに『熱海』が名前についている温泉で、名前が珍しいから興味があります」（40代女性／大阪府）、「磐梯でアイドルマスターSideMとのコラボがあるので、その際に行きたいから」（30代女性／岩手県）といった声が集まりました。
回答者からは「温泉療法で滞在される人も多いらしく、一人でも浮かなそう。スパリゾートハワイアンズもあって、一人でも飽きなさそう」（50代回答しない／東京都）、「福島の温泉はよく行くが中でもいい温泉だった」（30代女性／茨城県）、「時間がゆったりと流れているような癒される温泉施設がある。一人時間のリセット時間にはちょうどいい」（50代回答しない／大阪府）、「ハワイアンズは一人客でも気軽に入れます」（50代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：磐梯熱海温泉／45票磐梯熱海温泉は、福島県郡山市にある自然豊かな温泉地で、新幹線でもアクセスしやすい立地が魅力。落ち着いた宿が多く、周辺には散策や歴史的建造物を楽しめるスポットも充実しています。猪苗代湖や五色沼湖などの観光地も近く、自然と街歩き、温泉をゆったり楽しめるのも大きな魅力です。
1位：いわき湯本温泉／66票いわき湯本温泉は、福島県いわき市にある1300年以上の歴史を持つ、日本三古泉の1つとして知られる温泉地です。美人の湯としても名高く、肌にやさしい泉質が魅力です。観光施設「スパリゾートハワイアンズ」へのアクセスも良く、旅のバリエーションを楽しみたい一人旅に最適と支持されました。
