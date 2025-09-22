¥Õ¥§¥¤¥¨¾åÅÄåºÀ¤¡¢¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤ÎÊÑËÆ¡ª¡©¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Á¥·¥º¥à¤ò¼Î¤ÆÉáÄÌ¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¸½ÃÏ»ØÅ¦
ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÅÏÊÕ¹ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡£
UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í½Áª¤Ç¤ÏÇÔÂà¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï³«Ëë6»î¹ç¤Ç5¾¡1Ê¬¤È¹¥Ä´¤À¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¾åÅÄ¤Ï5¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µÁª¼ê¤Ç¸½ºß¤Ï²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¡¼¥¤¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
42ºÐ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½»Ë¾åºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤ò»ý¤Ä¸µ¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡£¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤Ç¤Î»Ø´ø¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯2·î¤«¤é¸ÅÁã¤Ç¤â¤¢¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¡¼¥¤¤Ï¡¢¡ØESPN¡Ù¤Ç¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈë·í¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ú¥ë¥·¡¼¤¬½ù¡¹¤ËÉáÄÌ¤Î´ÆÆÄ¤Ë¶á¤Å¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó»þÂå¤Ë¤Ï¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥Þ¥ó¥Á¥·¥º¥à¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¾åÅÄ¤â¥»¥ë¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø»þÂå¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤â¥Õ¥¡¥ó¥Ú¥ë¥·¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤À¤í¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¥Ú¥ë¥·¡¼¤Ïº£¤ä¤Ò¤É¤¤¾¡¤ÁÊý¤µ¤¨¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡×
¥Õ¥¡¥ó¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó»þÂå¤ËAZ¤Ë1-9¤ÇÎò»ËÅª»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç»î¹çÃæ¤ËGK¤ò¸òÂå¤µ¤»¤¿·ë²ÌÉé¤±¤ë¤Ê¤ÉºÓÇÛ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¾åÅÄ¤Î¹¥Ä´¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤«¤Ä¤Æ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥Ú¥ë¥·¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿DF¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¡Ê¸½¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¡Ë¤â¡¢¾åµ°Õ¸«¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÏÊÕ¤È¥¢¥Í¥ë¡¦¥¢¥Õ¥á¥É¥¸¥Ã¥Á¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥ÈCB¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤ÏÌµÃã¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¡£¤ª¸ß¤¤¤òÊä´°¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»þ¤ËÁ°¤Ë»ý¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£