「20代最後の母との時間を」貴乃花のイケメン息子、母・河野景子との2ショット公開「デートみたい」
元横綱・貴乃花光司さんとフリーアナウンサー・河野景子さんの長男で、靴職人の花田優一さんは9月20日、自身のInstagramを更新。20代最後に母親と過ごしたショットを公開しました。
【写真】花田優一＆母親のツーショット
コメントでは「景子ママ好きです」「いつも支えてくださるお母様に感謝だね」「彼氏と彼女のデートみたい」「とってもお母様きれいです」「ゆういちさんは本当にイケメンです」「素敵なお母様と息子さん」「シャツカッコいい」「とっても素敵な親子さん」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「とっても素敵な親子さん」花田さんは「20代最後の母との時間を過ごしました 育ててくれてありがとう！何より生んでくれてありがとう！」とつづり、1枚の写真を載せています。屋外で撮影した母親とのツーショットを披露。27日に30歳の誕生日を迎える花田さん。その前に仲むつまじい様子が伝わるツーショットを載せ、母親への感謝も記しました。また、「30代も張り切って行くぞぉ」と気合も入れています。
日常のエピソードを披露花田さんは自身のInstagramでプライベートな出来事を報告する動画などを多数載せています。日常を垣間見ることができますので、気になる人はぜひ投稿をチェックしてみてくださいね。
