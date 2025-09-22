北米のプロサッカーリーグ、MLSのロサンゼルスFCの公式インスタグラムが21日（日本時間22日）に更新され、本拠BMOスタジアムでのソルトレーク戦にドジャースのブレーク・スネル投手（32）とキム・ヘソン内野手（26）が訪れたことを紹介した。

ロサンゼルスFCには「ソニー」の愛称で親しまれている韓国代表FW孫興民（ソン・フンミン）が所属しており、公式インスタグラムは「Big Sonny fans」と記し、スネル、キム・ヘソン、ソン・フンミンの3ショットやスネルとキムがソンのユニホームを手に笑みを浮かべる写真を投稿した。

ドジャースはこの日、デーゲームでジャイアンツ戦を行ったが、スネルとキムは試合後にナイトゲームのロサンゼルスFCの試合に駆けつけたとみられる。

ソン・フンミンは8月27日（同28日）にドジャースタジアムで始球式を行い、スネルが捕手役を務めた。クラブハウスでは山本由伸やフリーマン、ロハスらとも交流した。

スネルはソンとあいさつした際に、サッカーゲーム「FIFA」シリーズが好きなことから、「君がプレーしているところを見たい」と語っていた。