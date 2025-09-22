±óÆ£·û°ì¡¡ÇÐÍ¥¶È¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉÂç·ù¤¤¤Ê»Å»ö¡×¡¡¾ðÇ®ÂçÎ¦¤ÇÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£·û°ì¡Ê64¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¡ÊÆüÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¶È¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ìò¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¤Þ¤Ç±é¤¸Ê¬¤±¤ë±óÆ£¡£¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤ºîÉÊ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤Ç¤â¿ÍÁ°¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¶ÛÄ¥¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï»£±ÆÄ¾¸å¤Ë¸½¾ì¤Ç¼«¤é¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤·¤«¤á¤ÃÌÌ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë±óÆ£¤Î»Ñ¤¬±Ç¤µ¤ì¡¢¡Ö¼Â¤Ï¼«Ê¬¤Î±éµ»¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤Ï¡Ö¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÌò¼Ô¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Âç·ù¤¤¤Ê»Å»ö¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¿´¤¬Íð¤ì¤ë¤«¤é¡£¶ì¤·¤¤¤«¤é¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤â¤é¤·¤¿¡£