「1000mlが秒でなくなる！」「お代わり止まらない」家族でハマったコスパ最強の“by Amazon 飲むお酢”を飲んでみた
健康やダイエットを意識して「飲むお酢」を取り入れる人が増えている。小容量タイプはすぐになくなるという声もある中、Amazonブランドの『飲むお酢 りんご黒酢 1000ml』は、大容量ながら価格が手頃で注目を集めている。1本で約6リットル分のドリンクを作れる6倍希釈タイプで、継続しやすい点が魅力だ。
【画像】「気づけばゴクゴク」「減り早すぎ！」コスパ最強の“りんご黒酢”飲んでみた
■大容量＆コスパが魅力の商品概要
『by Amazon 飲むお酢 りんご黒酢 1000ml 6倍希釈タイプ』は、1本で約6リットル分のドリンクを作れる大容量サイズ。りんごの甘酸っぱさと黒酢のまろやかさを組み合わせ、水や炭酸で割るだけで手軽に楽しめる。無香料や無添加ではなく加糖タイプなので、甘めで飲みやすいのが特徴。Amazonブランドらしく価格も控えめで、継続しやすい点も強みだ。
■炭酸や牛乳で割ってアレンジも
基本の割り方はお酢1：水（または炭酸）5。酸味を抑えたい人は1：7〜8にすると飲みやすく、しっかり味わいたい人は1：4の濃さでも楽しめる。炭酸割りは爽快感があり残暑にもぴったり。牛乳で割るとフルーツ牛乳のような味わいになり、子どもにも飲みやすい。甘めの加糖タイプなのでお酢特有のツンとした酸味が和らぎ、幅広い層に受け入れやすい仕上がりとなっている。
■コスパと続けやすさが魅力
1000ml入りで税込732円（編集部調べ）と手頃な価格設定も特長。レビューでは「飲みやすい」「家族でお代わりしてすぐなくなる」といった声が多く、続けやすさが評価されている。大容量ならではのコスパと、炭酸や牛乳でのアレンジのしやすさから、日常の健康習慣やリフレッシュドリンクとして幅広く利用できる。
「by Amazon 飲むお酢 りんご黒酢 1000ml」は、大容量でコスパに優れ、アレンジの幅が広いのが特長。健康習慣を始めたい人や、毎日の食生活に取り入れたい人にとって、手軽に続けやすい選択肢といえる。
【画像】「気づけばゴクゴク」「減り早すぎ！」コスパ最強の“りんご黒酢”飲んでみた
■大容量＆コスパが魅力の商品概要
『by Amazon 飲むお酢 りんご黒酢 1000ml 6倍希釈タイプ』は、1本で約6リットル分のドリンクを作れる大容量サイズ。りんごの甘酸っぱさと黒酢のまろやかさを組み合わせ、水や炭酸で割るだけで手軽に楽しめる。無香料や無添加ではなく加糖タイプなので、甘めで飲みやすいのが特徴。Amazonブランドらしく価格も控えめで、継続しやすい点も強みだ。
基本の割り方はお酢1：水（または炭酸）5。酸味を抑えたい人は1：7〜8にすると飲みやすく、しっかり味わいたい人は1：4の濃さでも楽しめる。炭酸割りは爽快感があり残暑にもぴったり。牛乳で割るとフルーツ牛乳のような味わいになり、子どもにも飲みやすい。甘めの加糖タイプなのでお酢特有のツンとした酸味が和らぎ、幅広い層に受け入れやすい仕上がりとなっている。
■コスパと続けやすさが魅力
1000ml入りで税込732円（編集部調べ）と手頃な価格設定も特長。レビューでは「飲みやすい」「家族でお代わりしてすぐなくなる」といった声が多く、続けやすさが評価されている。大容量ならではのコスパと、炭酸や牛乳でのアレンジのしやすさから、日常の健康習慣やリフレッシュドリンクとして幅広く利用できる。
「by Amazon 飲むお酢 りんご黒酢 1000ml」は、大容量でコスパに優れ、アレンジの幅が広いのが特長。健康習慣を始めたい人や、毎日の食生活に取り入れたい人にとって、手軽に続けやすい選択肢といえる。