timelesz新メンバー、心潤う胸キュンセリフ披露でわちゃわちゃ 寺西拓人「一緒に“ぷるん”しよう？」
8人組グループ・timeleszの寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が22日、都内で行われたヘアケアブランド「8 THE THALASSO（エイトザタラソ）」新CM発表会に登壇した。今年2月に新メンバーオーディションを経て加入した5人のみでのCM出演が決定した。
【写真】かっこよく決め顔！髪をかきあげるtimelesz
この日の会見も新メンバーだけながら、息のあったトークを展開した5人。最後には新テレビCM「かきあげたくなる、ぷるん髪」篇は（7日から東名阪エリアで放送開始）にちなみ、心が潤うような胸キュンセリフを披露することに。
トップバッターの寺西は「一緒に“ぷるん”しよう？」と囁くように語りかけると、会場の反応に「はぁ…」とうつむき恥ずかしそうな様子。
続く原が「あ〜…」と始まるとメンバーから「イントロがある」とツッコまれまくり。「あ〜今まで気づかなかったけど世界の中心って君だったんだ」と披露すると「次、お願いします」とすぐさまバトンパス。橋本は「このかきあげでもっとすきにならない？」とクールにキメると「いいね！」の声が。
猪俣は「きみのぷるんがみたくてきょうもぷるんぷるんになってきたよ」とやや天然を感じるセリフを発すると「（アイテムを）共用ね！」とメンバーからフォローが入る。ラストの篠塚は「髪、触ってみ？ぷるんぷるんでしょ。髪乾かしてくれへん」と関西弁とかきあげポーズをみせると、原と寺西は「いーね！」と絶賛。相変わらずのわちゃわちゃぶりで盛り上がっていた。
